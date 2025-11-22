Daily Water Intake: आपका जेंडर तय करता है पानी की जरूरत! जानें कितना पानी पीना है रोज

चिकित्सा संस्थान (IOM) की मानें तो स्वस्थ रहने के लिए हर दिन पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है। आमतौर पर पुरुषों को रोजाना लगभग 13 कप (करीब 3 लीटर) और महिलाओं को लगभग 9 कप (करीब 2 लीटर) पानी की आवश्यकता होती है।गर्भवती महिलाओं के लिए यह जरूरत थोड़ा बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें रोजाना लगभग 10 कप पानी पीने की सलाह दी जाती है। स्तनपान कराने वाली माताओं को दूध बनने की प्रक्रिया के कारण और भी अधिक पानी की जरूरत होती है, इसलिए उनके लिए लगभग 12 कप पानी प्रतिदिन उचित माना जाता है।