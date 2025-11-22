Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Daily Water Intake: आपका जेंडर तय करता है पानी की जरूरत! जानें कितना पानी पीना है रोज

Daily Water Intake: महिलाओं और पुरुषों के शरीर की बनावट, हार्मोन और एक्टिविटी लेवल अलग होते हैं, इसलिए रोजाना पानी की जरूरत भी जेंडर के हिसाब से बदल जाती है।

image

MEGHA ROY

Nov 22, 2025

Daily Water Intake, Water Intake for Men, Water Intake for Women,

Hydration for Men and Women|फोटो सोर्स- Freepik

Daily Water Intake: हम अक्सर सुनते हैं कि दिन में 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन सच यह है कि यह फार्मूला हर किसी पर लागू नहीं होता। महिलाओं और पुरुषों के शरीर की बनावट, हार्मोन और एक्टिविटी लेवल अलग होते हैं, इसलिए रोजाना पानी की जरूरत भी जेंडर के अनुसार बदल जाती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आपका शरीर वास्तव में कितने पानी की मांग करता है ।आइए जानते हैं रोजाना कितना पानी पीना चाहिए ताकि आपका शरीर पूरी तरह बैलेंस्ड, हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक बना रहे।

रोजाना कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए?

चिकित्सा संस्थान (IOM) की मानें तो स्वस्थ रहने के लिए हर दिन पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है। आमतौर पर पुरुषों को रोजाना लगभग 13 कप (करीब 3 लीटर) और महिलाओं को लगभग 9 कप (करीब 2 लीटर) पानी की आवश्यकता होती है।गर्भवती महिलाओं के लिए यह जरूरत थोड़ा बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें रोजाना लगभग 10 कप पानी पीने की सलाह दी जाती है। स्तनपान कराने वाली माताओं को दूध बनने की प्रक्रिया के कारण और भी अधिक पानी की जरूरत होती है, इसलिए उनके लिए लगभग 12 कप पानी प्रतिदिन उचित माना जाता है।

हाइड्रेशन का सबसे आसान संकेत पेशाब का रंग

शरीर में पानी की कमी या पर्याप्तता को पहचानने का सबसे सरल तरीका है,आपकी यूरिन का रंग।अगर यूरिन हल्का पीला है, तो इसका मतलब है कि आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा है।लेकिन अगर इसका रंग गहरा पीला या ऐंबर हो जाए, तो यह संकेत है कि शरीर को और पानी चाहिए, और आपको तुरंत पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए।

क्या सिर्फ प्यास लगने पर पानी पीना सही है?

ज्यादातर लोग तब पानी पीते हैं, जब उन्हें प्यास महसूस होती है। लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि प्यास लगना असल में देरी से मिलने वाला संकेत है कि शरीर पानी की कमी झेल रहा है।इसलिए एक बार में बहुत सारा पानी पीने की बजाय दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना ज्यादा फायदेमंद है।

क्या ज्यादा पानी पीना भी नुकसान कर सकता है?

हर चीज का फायदा तभी होता है जब वह संतुलित मात्रा में ली जाए, और यही नियम पानी पर भी लागू होता है। जितना जरूरी पर्याप्त पानी पीना है, उतना ही जरूरी है इसकी अति से बचना। जरूरत से ज्यादा पानी लेने पर शरीर में सोडियम का स्तर गिर सकता है, जिसके कारण चक्कर आना, मतली, Confusion या कमजोरी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए हाइड्रेशन हमेशा संतुलित होना चाहिए न बहुत कम, न बहुत ज्यादा।

