Hot Water Bath: गर्म पानी से नहाना है आरामदेह, पर शरीर के इन अंगों पर पड़ता है बुरा असर, जानिए कैसे करें बचाव

Hot Water Bath Side Effects: गर्म पानी से नहाना वाकई शरीर के लिए आरामदायक होता है, लेकिन इसके कई दुष्प्रभाव भी हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं गर्म पानी से नहाने के फायदे और इससे होने वाले नुकसान के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 10, 2025

effects of bathing With hot water everyday, hot water Bath disadvantages,

Effects of hot water on skin|फोटो सोर्स – Freepik

Hot Water Bath Side Effects: गर्म पानी से नहाना शरीर को राहत और आराम तो देता है, लेकिन ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह त्वचा की नमी छीन लेता है, बालों को रूखा बना देता है और कुछ अंगों पर जलन या सूखापन पैदा करता है। ऐसे में जरूरी है कि आप नहाने के पानी का तापमान सही रखें और बाद में त्वचा की सही देखभाल करें। आइए जानें गर्म पानी से नहाने के फायदे और उससे होने वाले नुकसान से बचने के आसान उपाय।

गर्म पानी से नहाने के साइड इफेक्ट्स (Side Effects of Hot Water Bath)

ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव

बहुत ज्यादा गर्म पानी ब्लड वेसल्स को फैलाता है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक कम हो सकता है। इससे चक्कर, कमजोरी या सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है।

त्वचा में जलन और सूखापन

बहुत गर्म पानी से नहाने पर त्वचा की नैचुरल ऑयल लेयर खत्म हो जाती है। इससे स्किन रूखी, खुजलीदार या लाल हो सकती है। लंबे समय तक गर्म पानी में रहने से त्वचा की संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है। जिन लोगों को एक्जिमा या स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए यह स्थिति और बिगड़ सकती है।

शरीर में डिहाइड्रेशन

गर्म पानी शरीर का तापमान बढ़ाता है, जिससे ज्यादा पसीना आता है और पानी की कमी हो सकती है। यह डिहाइड्रेशन का कारण बनता है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भी पैदा कर सकता है।

हीट एक्सहॉशन

लंबे समय तक गर्म पानी में रहने से शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे थकान, चक्कर आना, या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। यह स्थिति हीट एक्सहॉशन कहलाती है।

गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा

प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत गर्म पानी से नहाना सुरक्षित नहीं माना जाता। खासकर शुरुआती महीनों में, इससे शरीर का तापमान बढ़ने के फीटस के विकास पर असर पड़ सकता है।

क्या सावधानियां अपनानी चाहिए

  • स्किन को रूखा होने से बचाना है तो मॉइश्चराइजिंग सोप का इस्तेमाल करें। इसके अलावा नहाने के तुरंत बाद पूरे शरीर पर या तो ऑयल लगाएं या फिर अच्छी तरह मॉइश्चराइजर लगाएं।
  • बहुत ज्यादा गर्म पानी से न नहाएं, क्योंकि इससे त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और खुजली या जलन की समस्या हो सकती है।
  • नहाने का समय 10–15 मिनट से ज्यादा न रखें, ताकि शरीर पर जरूरी तेल बने रहें और ड्राइनेस न हो।
  • नहाने के बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को दोबारा धो लें, इससे स्किन का तापमान संतुलित रहता है और चेहरा ताज़ा दिखता है।

Updated on:

10 Nov 2025 03:14 pm

Published on:

10 Nov 2025 02:57 pm

Hindi News / Lifestyle News / Hot Water Bath: गर्म पानी से नहाना है आरामदेह, पर शरीर के इन अंगों पर पड़ता है बुरा असर, जानिए कैसे करें बचाव

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

