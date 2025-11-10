Hot Water Bath: गर्म पानी से नहाना है आरामदेह, पर शरीर के इन अंगों पर पड़ता है बुरा असर, जानिए कैसे करें बचाव

Hot Water Bath Side Effects: गर्म पानी से नहाना शरीर को राहत और आराम तो देता है, लेकिन ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह त्वचा की नमी छीन लेता है, बालों को रूखा बना देता है और कुछ अंगों पर जलन या सूखापन पैदा करता है। ऐसे में जरूरी है कि आप नहाने के पानी का तापमान सही रखें और बाद में त्वचा की सही देखभाल करें। आइए जानें गर्म पानी से नहाने के फायदे और उससे होने वाले नुकसान से बचने के आसान उपाय।