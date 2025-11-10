Hot Water Bath: गर्म पानी से नहाना है आरामदेह, पर शरीर के इन अंगों पर पड़ता है बुरा असर, जानिए कैसे करें बचाव

Effects of hot water on skin|फोटो सोर्स – Freepik
Hot Water Bath Side Effects: गर्म पानी से नहाना शरीर को राहत और आराम तो देता है, लेकिन ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह त्वचा की नमी छीन लेता है, बालों को रूखा बना देता है और कुछ अंगों पर जलन या सूखापन पैदा करता है। ऐसे में जरूरी है कि आप नहाने के पानी का तापमान सही रखें और बाद में त्वचा की सही देखभाल करें। आइए जानें गर्म पानी से नहाने के फायदे और उससे होने वाले नुकसान से बचने के आसान उपाय।
बहुत ज्यादा गर्म पानी ब्लड वेसल्स को फैलाता है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक कम हो सकता है। इससे चक्कर, कमजोरी या सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है।
बहुत गर्म पानी से नहाने पर त्वचा की नैचुरल ऑयल लेयर खत्म हो जाती है। इससे स्किन रूखी, खुजलीदार या लाल हो सकती है। लंबे समय तक गर्म पानी में रहने से त्वचा की संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है। जिन लोगों को एक्जिमा या स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए यह स्थिति और बिगड़ सकती है।
गर्म पानी शरीर का तापमान बढ़ाता है, जिससे ज्यादा पसीना आता है और पानी की कमी हो सकती है। यह डिहाइड्रेशन का कारण बनता है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भी पैदा कर सकता है।
लंबे समय तक गर्म पानी में रहने से शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे थकान, चक्कर आना, या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। यह स्थिति हीट एक्सहॉशन कहलाती है।
प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत गर्म पानी से नहाना सुरक्षित नहीं माना जाता। खासकर शुरुआती महीनों में, इससे शरीर का तापमान बढ़ने के फीटस के विकास पर असर पड़ सकता है।
