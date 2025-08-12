Fitkari Water Bath: फिटकरी से नहाना सेहतमंद या हानिकारक? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

फिटकरी में मौजूद प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल तत्व त्वचा को गहराई से साफ करने में मदद करते हैं। यह त्वचा पर जमी गंदगी और बैक्टीरिया को हटाकर मुहांसे, दाने और हल्के स्किन इंफेक्शन से बचाव कर सकता है।अगर आपको पसीने की बदबू की समस्या है, तो फिटकरी का पानी एक तरह से प्राकृतिक डिओडोरेंट का काम करता है। नहाने के बाद यह न सिर्फ फ्रेशनेस का एहसास कराता है, बल्कि शरीर की दुर्गंध भी कम कर देता है।यह पानी त्वचा की जलन, खुजली या हल्की रैशेज में भी आराम पहुंचा सकता है, साथ ही शरीर को ठंडक देने का गुण भी रखता है। नियमित रूप से, लेकिन संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करने से यह त्वचा को साफ-सुथरा और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है।