Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Using Soap Daily Side Effects: रोज साबुन से नहाना बना सकता है स्किन को बेजान, जानिए हफ्ते में कितनी बार है ठीक

Using Soap Daily Side Effects: अगर आप भी रोजाना साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस गलतफहमी में न रहें। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि रोज साबुन का उपयोग त्वचा को बेजान, ड्राय और सेंसिटिव बना सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 19, 2025

Right way to bath, side effects of using soap everyday,Soap overuse effects on skin,
Soap overuse effects on skin|फोटो सोर्स - Freepik

Using Soap Daily Side Effects: क्या आप भी रोजाना साबुन लगाकर नहाते हैं यह सोचकर कि इससे शरीर पूरी तरह साफ हो रहा है? लेकिन असल में इसका असर उल्टा हो सकता है। अगर आप भी रोजाना साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस गलतफहमी में न रहें। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि रोज साबुन का उपयोग त्वचा को बेजान, ड्राय और सेंसिटिव बना सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हफ्ते में कितनी बार साबुन लगाना त्वचा के लिए सही है, तो इससे जुड़ी जरूरी जानकारी नीचे दी गई है।

हफ्ते में कितनी बार लगाना चाहिए साबुन?

साबुन का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 4 बार करना पर्याप्त है। आप चाहें तो एक दिन छोड़कर साबुन का इस्तेमाल करें और बाकी दिनों में केवल गुनगुने पानी से नहा लें। गुनगुना पानी शरीर की गंदगी और पसीने को साफ करने के लिए काफी है और इससे स्किन का नैचुरल ऑयल भी बरकरार रहता है।

ये भी पढ़ें

Skincare Routine: रेडिएंट स्किन के लिए सुबह उठते ही अपनाएं ये 7 हैबिट्स
ब्यूटी टिप्स
Morning skincare routine

रोज साबुन इस्तेमाल करने के नुकसान

  • त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है।
  • खुजली और जलन की समस्या बढ़ सकती है।
  • स्किन की नमी (Moisture Barrier) टूटने लगती है।
  • संवेदनशील त्वचा वालों को रैशेज और इरिटेशन हो सकती है।

कैसे करें त्वचा की सही देखभाल?

  • बहुत हार्ष और केमिकल-युक्त साबुन से बचें।
  • नहाने के बाद हल्का-सा मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।
  • गर्मी और पसीने के दिनों में हर्बल या माइल्ड साबुन चुनें।
  • सर्दियों में साबुन का इस्तेमाल और कम कर दें।

साबुन के अलावा नहाने के बेहतरीन विकल्प

  • बॉडी वॉश
  • बेसन
  • मुल्तानी मिट्टी
  • हर्बल पाउडर
  • मॉयस्चराइजिंग क्लींजर
  • दूध और हल्दी
  • ग्लिसरीन साबुन

ये भी पढ़ें

Skincare For Men: पुरुषों की स्किन के लिए ब्यूटी हैक, फिटकरी को ऐसे करें इस्तेमाल
ब्यूटी टिप्स
alum benefits for men,natural skincare remedies,glowing skin for men naturally,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

19 Sept 2025 03:52 pm

Published on:

19 Sept 2025 03:33 pm

Hindi News / Lifestyle News / Using Soap Daily Side Effects: रोज साबुन से नहाना बना सकता है स्किन को बेजान, जानिए हफ्ते में कितनी बार है ठीक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.