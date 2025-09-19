Using Soap Daily Side Effects: रोज साबुन से नहाना बना सकता है स्किन को बेजान, जानिए हफ्ते में कितनी बार है ठीक

Using Soap Daily Side Effects: क्या आप भी रोजाना साबुन लगाकर नहाते हैं यह सोचकर कि इससे शरीर पूरी तरह साफ हो रहा है? लेकिन असल में इसका असर उल्टा हो सकता है। अगर आप भी रोजाना साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस गलतफहमी में न रहें। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि रोज साबुन का उपयोग त्वचा को बेजान, ड्राय और सेंसिटिव बना सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हफ्ते में कितनी बार साबुन लगाना त्वचा के लिए सही है, तो इससे जुड़ी जरूरी जानकारी नीचे दी गई है।