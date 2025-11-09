Kidney Health: रात में ज्यादा पानी पीते हैं? सावधान! किडनी हो सकती है खराब, जानिए पानी पीने का सही तरीका

किडनी दिनभर खून को फिल्टर करती है। अगर आप एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो उस पर अचानक ज्यादा दबाव पड़ता है। वहीं, दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीने से शरीर का ब्लड वॉल्यूम और यूरिन फ्लो सही बना रहता है। इससे टॉक्सिन्स आसानी से निकलते हैं और किडनी स्टोन का खतरा भी कम हो जाता है। स्वास्थ्य एजेंसियों जैसे CDC और NIDDK के अनुसार, 8 गिलास पानी का फिक्स नियम सभी पर लागू नहीं होता। असली जरूरत आपकी उम्र, एक्टिविटी, मौसम और सेहत पर निर्भर करती है। बस ध्यान रखें पेशाब का रंग हल्का पीला हो, तो समझिए शरीर में पानी की मात्रा सही है।