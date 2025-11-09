Kidney Health: रात में ज्यादा पानी पीते हैं? सावधान! किडनी हो सकती है खराब, जानिए पानी पीने का सही तरीका

Kidney Health (Photo- gemini ai)
Kidney Health: अगर आप दिनभर पानी कम पीकर रात में एकदम से गिलास पर गिलास पानी पी जाते हैं, तो यह आदत आपके किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हमारी किडनी को पानी का बाढ़ नहीं, बल्कि एक नियमित बहाव चाहिए होता है, यानी पूरे दिन में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीना। इससे किडनी आसानी से शरीर का अपशिष्ट बाहर निकाल पाती है, स्टोन बनने से बचाव होता है और नींद भी अच्छी आती है।
किडनी दिनभर खून को फिल्टर करती है। अगर आप एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो उस पर अचानक ज्यादा दबाव पड़ता है। वहीं, दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीने से शरीर का ब्लड वॉल्यूम और यूरिन फ्लो सही बना रहता है। इससे टॉक्सिन्स आसानी से निकलते हैं और किडनी स्टोन का खतरा भी कम हो जाता है। स्वास्थ्य एजेंसियों जैसे CDC और NIDDK के अनुसार, 8 गिलास पानी का फिक्स नियम सभी पर लागू नहीं होता। असली जरूरत आपकी उम्र, एक्टिविटी, मौसम और सेहत पर निर्भर करती है। बस ध्यान रखें पेशाब का रंग हल्का पीला हो, तो समझिए शरीर में पानी की मात्रा सही है।
|समय
|कितनी मात्रा
|क्यों जरूरी
|सुबह उठते ही (30–60 मिनट में)
|250-300 ml
|रातभर शरीर में कमी हुई नमी को पूरा करता है, किडनी को जगाता है।
|हर भोजन के साथ
|250 ml
|पाचन में मदद करता है और शरीर को स्थिर रूप से हाइड्रेट रखता है।
|भोजन के बीच
|हर 1से1.5 घंटे में 150 से 250 ml
|अपशिष्ट बाहर निकालने और स्टोन रोकने में मदद करता है।
|व्यायाम या गर्मी में
|हर 20 से 30 मिनट में 150 से 350 ml
|पसीने से खोए पानी की भरपाई करता है।
|सोने से 2 घंटे पहले
|पानी कम कर दें, जरूरत हो तो 1 से 2 घूंट (30-60 ml)
|रात में बार-बार पेशाब जाने से बचाता है और नींद बेहतर करता है।
दिन का ज्यादातर पानी शाम 4 बजे तक पी लें। शाम को कैफीन और शराब से बचें, ये पेशाब की मात्रा बढ़ाते हैं। रूम टेम्प्रेचर वाला पानी पिएं, ठंडा पानी ज्यादा मात्रा में पीने की आदत डाल देता है। डिनर के बाद 30 से 60 मिनट पैरों को ऊंचा रखें, इससे शरीर का जमा पानी सही तरह से सर्कुलेट होता है और रात में बार-बार पेशाब जाने की दिक्कत कम होती है।
अगर आपको किडनी की बीमारी, दिल की दिक्कत, लिवर प्रॉब्लम है या आप डाययूरेटिक दवाइयां लेते हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछकर ही पानी की मात्रा तय करें।
