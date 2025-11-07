Kidney Damage Symptoms : रात में बार-बार पेशाब आना या खुजली होना, हो सकता है किडनी फेलियर का संकेत, ऐसे पहचानें लक्षण

Kidney Damage Symptoms : किडनी हमारे शरीर की फिल्टर मशीन के तौर पर काम करता है, जो खून को साफ करती है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में किडनी से जुड़ी बीमारियों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। इनमें किडनी फेलियर (Kidney Failure) सबसे गंभीर स्थिति मानी जाती है। यह तब होता है जब किडनी अपनी सामान्य क्षमता खो देती है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है।