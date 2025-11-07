Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Kidney Damage Symptoms : रात में बार-बार पेशाब आना या खुजली होना, हो सकता है किडनी फेलियर का संकेत, ऐसे पहचानें लक्षण

Kidney Damage Symptoms : रात में बार-बार पेशाब आना, खुजली, सूजन या नींद न आना जैसे लक्षण किडनी फेलियर के संकेत हो सकते हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल छाजड़ बताते हैं कि इन संकेतों को पहचानकर समय रहते इलाज कैसे करवाएं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 07, 2025

Kidney Damage Symptoms

Kidney Damage Symptoms (photo- gemini ai)

Kidney Damage Symptoms : किडनी हमारे शरीर की फिल्टर मशीन के तौर पर काम करता है, जो खून को साफ करती है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में किडनी से जुड़ी बीमारियों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। इनमें किडनी फेलियर (Kidney Failure) सबसे गंभीर स्थिति मानी जाती है। यह तब होता है जब किडनी अपनी सामान्य क्षमता खो देती है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है।

एक्सपर्ट की राय

SAAOL हार्ट सेंटर के डायरेक्टर डॉ. बिमल छाजड़ ने बताया कि किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण इसके लक्षणों को देर से पहचानना है। शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, इसलिए लगभग 90% लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही मामूली लगने वाले लक्षण आगे चलकर गंभीर बीमारी बन जाते हैं। डॉ. छाजड़ बताते हैं कि कुछ संकेत ऐसे हैं जो रात के समय ज्यादा दिखाई देते हैं, और इन्हें पहचानना बेहद जरूरी हो जाता है।

रात में दिखने वाले 5 किडनी फेलियर के लक्षण

रात में बार-बार पेशाब आना

अगर आपको रात के समय बार-बार पेशाब आ रहा है या नींद टूटने पर हर बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो यह किडनी की खराबी का शुरुआती संकेत हो सकता है। कभी-कभी पेशाब लीक होने की समस्या भी इसमें शामिल होती है।

पैरों और टखनों में सूजन

जब किडनी शरीर से नमक और पानी को सही ढंग से बाहर नहीं निकाल पाती, तो यह तरल पदार्थ पैरों, टखनों और कभी-कभी हाथों में जमा होने लगते हैं। खासकर शाम या रात में सूजन ज्यादा दिखाई देती है।

रात में खुजली या जलन

शरीर में टॉक्सिन्स के जमा होने से स्किन पर खुजली, रैश और जलन महसूस होती है। अगर यह समस्या रात में बढ़ जाती है, तो यह किडनी के फेल होने का एक संकेत हो सकता है।

नींद में कमी या बेचैनी

किडनी की खराबी के कारण शरीर में टॉक्सिन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिससे रात के समय बेचैनी और थकान होती है। कई बार व्यक्ति को नींद नहीं आती या बार-बार नींद टूटती रहती है।

सांस लेने में दिक्कत और दर्द

किडनी फेलियर की स्थिति में शरीर में फ्लूइड जमा होने लगता है, जिससे फेफड़ों पर दबाव बढ़ता है। इसके कारण रात में सांस लेने में दिक्कत और सीने में दर्द महसूस हो सकता है।

इलाज और जांच

अगर इन लक्षणों में से कोई भी संकेत आपको महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सबसे पहले ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या MRI कराना जरूरी है ताकि आपको सही स्थिति का पता चल सके। शुरुआता में दवाओं से इलाज हो सकता है, लेकिन गंभीर स्थिति में डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Kidney Failure Symptoms : शरीर में दिखने लगे ये लक्षण तो नहीं करें नजरअंदाज, Kidney खराब का हो सकते हैं संकेत
स्वास्थ्य
kidney failure symptoms

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Nov 2025 09:20 am

Hindi News / Health / Kidney Damage Symptoms : रात में बार-बार पेशाब आना या खुजली होना, हो सकता है किडनी फेलियर का संकेत, ऐसे पहचानें लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

AI टूल रेटिना देखकर बताएगा दिल और किडनी का हाल, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

AI Detects Heart Disease Kidney Disorders
स्वास्थ्य

Thyroid Early Symptoms : गर्दन या जोड़ों में दर्द? हो सकता है थायराइड, दे रहा है खतरे का संकेत!

Thyroid Early Symptoms
स्वास्थ्य

Peanut Allergies: सालों तक मूंगफली एलर्जी पर रहा भ्रम, अब वैज्ञानिकों ने तोड़ी गलतफहमी

Peanut allergy facts, Early peanut exposure, Peanut allergy treatment, Peanut allergy causes,
स्वास्थ्य

Sleep Tips: क्या आप भी ऐसे सोते हैं? नींद में ही रुक सकती है सांस, डॉक्टरों ने बताया कौन-सी पोजिशन है सबसे खतरनाक

Sleep Tips
स्वास्थ्य

Mooli ke Fayde: ये सब्जी नहीं, 100 बीमारियों की दवा है, स्वामी रामदेव ने बताए सर्दियों में मूली खाने के फायदे

Mooli ke Fayde
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.