Agnivesh Agarwal Wife: पूजा बांगुर कौन हैं? अनिल अग्रवाल की बहू और 58,000 करोड़ के बिजनेस परिवार से ताल्लुक

Who is Agnivesh Agarwal wife|फोटो सोर्स – Patrika.com
Agnivesh Agarwal Wife: वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के परिवार पर साल 2026 की शुरुआत में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके बड़े बेटे अग्निवेश अग्रवाल के अचानक निधन ने पूरे कारोबारी जगत को गहरे सदमे में डाल दिया। इस दुखद घटना के बाद जहां देशभर से संवेदनाएं और श्रद्धांजलि संदेश सामने आए, वहीं लोगों की दिलचस्पी अब इस प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार से जुड़ी एक अहम शख्सियत अग्निवेश अग्रवाल की पत्नी पूजा बांगुर पर भी बढ़ गई है। आखिर कौन हैं पूजा बांगुर, किस कारोबारी घराने से उनका ताल्लुक है और क्यों उनका नाम भारत के बड़े बिजनेस परिवारों में गिना जाता है?
अग्निवेश अग्रवाल की पत्नी का नाम पूजा बांगुर (Pooja Bangur) है। वह पश्चिम बंगाल के एक प्रतिष्ठित और समृद्ध कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। पूजा बंगुर प्रसिद्ध बांगु परिवार की सदस्य हैं, जिसे देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में गिना जाता है। यह परिवार खासतौर पर सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा रहा है और लंबे समय से भारतीय व्यापार जगत में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है।शादी के बाद पूजा बंगुर का नाम भारत के दो बड़े बिजनेस परिवारों से जुड़ गया एक ओर बांगुर परिवार और दूसरी ओर वेदांता ग्रुप से जुड़ा अग्रवाल परिवार। अपने मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड और कारोबारी विरासत के कारण पूजा बंगुर को देश के प्रभावशाली बिजनेस परिवारों की बहुओं में गिना जाता है।
वह श्री सीमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि मोहन बंगुर की बेटी हैं। बांगुर परिवार भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री के प्रमुख नामों में शुमार है और इसकी गिनती देश के सबसे मजबूत बिजनेस घरानों में होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंगुर परिवार की कुल संपत्ति लगभग 58,000 करोड़ रुपये आंकी जाती है।
2013 में अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल से विवाह के बाद पूजा बांगुर वेदांता जैसे ग्लोबल बिजनेस ग्रुप से जुड़ीं। हालांकि वह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, बिजनेस कनेक्शन और संभावित विरासत उन्हें चर्चा में ले आया है।
मीडिया में परिवार को लेकर काफी चर्चा होने के बावजूद पूजा बांगुर और अग्निवेश अग्रवाल के बच्चों को लेकर कोई पुख्ता सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। परिवार ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा है। यही वजह है कि उनके बच्चे हैं या नहीं, और अगर हैं तो उनके नाम क्या हैं इस बारे में कोई भरोसेमंद या आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस विषय में जो भी बातें कही जाती हैं, वे पुष्टि योग्य नहीं हैं।
देश के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल के परिवार की बात करें तो उनकी दो संतानें हैं। उनके पुत्र अग्निवेश अग्रवाल, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वेदांता ग्रुप से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे और समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्यरत थे। वहीं उनकी बेटी प्रिया अग्रवाल भी बिजनेस जगत में अहम भूमिका निभा रही हैं। वह वेदांता ग्रुप के बोर्ड का हिस्सा हैं और इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य