9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Agnivesh Agarwal Wife: पूजा बांगुर कौन हैं? अनिल अग्रवाल की बहू और 58,000 करोड़ के बिजनेस परिवार से ताल्लुक

Agnivesh Agarwal Wife: अग्निवेश अग्रवाल के निधन की खबर सामने आने के बाद से उनकी पत्नी पूजा बांगुर के बैकग्राउंड को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि वह कहां की रहने वाली हैं, किस कारोबारी घराने से उनका ताल्लुक है और आखिर क्यों उनका नाम भारत के बड़े और प्रतिष्ठित बिजनेस परिवारों में गिना जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 09, 2026

Agnivesh Agarwal, Anil Agarwal, Agnivesh Agarwal dies in accident, About Agnivesh Agarwal, Vedan,

Who is Agnivesh Agarwal wife|फोटो सोर्स – Patrika.com

Agnivesh Agarwal Wife: वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के परिवार पर साल 2026 की शुरुआत में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके बड़े बेटे अग्निवेश अग्रवाल के अचानक निधन ने पूरे कारोबारी जगत को गहरे सदमे में डाल दिया। इस दुखद घटना के बाद जहां देशभर से संवेदनाएं और श्रद्धांजलि संदेश सामने आए, वहीं लोगों की दिलचस्पी अब इस प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार से जुड़ी एक अहम शख्सियत अग्निवेश अग्रवाल की पत्नी पूजा बांगुर पर भी बढ़ गई है। आखिर कौन हैं पूजा बांगुर, किस कारोबारी घराने से उनका ताल्लुक है और क्यों उनका नाम भारत के बड़े बिजनेस परिवारों में गिना जाता है?

अग्निवेश अग्रवाल की पत्नी कौन हैं? (Who is Pooja Bangur)

अग्निवेश अग्रवाल की पत्नी का नाम पूजा बांगुर (Pooja Bangur) है। वह पश्चिम बंगाल के एक प्रतिष्ठित और समृद्ध कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। पूजा बंगुर प्रसिद्ध बांगु परिवार की सदस्य हैं, जिसे देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में गिना जाता है। यह परिवार खासतौर पर सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा रहा है और लंबे समय से भारतीय व्यापार जगत में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है।शादी के बाद पूजा बंगुर का नाम भारत के दो बड़े बिजनेस परिवारों से जुड़ गया एक ओर बांगुर परिवार और दूसरी ओर वेदांता ग्रुप से जुड़ा अग्रवाल परिवार। अपने मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड और कारोबारी विरासत के कारण पूजा बंगुर को देश के प्रभावशाली बिजनेस परिवारों की बहुओं में गिना जाता है।

बंगाल के अमीर और प्रतिष्ठित घराने से नाता

वह श्री सीमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि मोहन बंगुर की बेटी हैं। बांगुर परिवार भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री के प्रमुख नामों में शुमार है और इसकी गिनती देश के सबसे मजबूत बिजनेस घरानों में होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंगुर परिवार की कुल संपत्ति लगभग 58,000 करोड़ रुपये आंकी जाती है।

बिजनेस एम्पायर से जुड़ा रिश्ता

2013 में अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल से विवाह के बाद पूजा बांगुर वेदांता जैसे ग्लोबल बिजनेस ग्रुप से जुड़ीं। हालांकि वह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, बिजनेस कनेक्शन और संभावित विरासत उन्हें चर्चा में ले आया है।

उनके बच्चों के बारे में जानकारी

मीडिया में परिवार को लेकर काफी चर्चा होने के बावजूद पूजा बांगुर और अग्निवेश अग्रवाल के बच्चों को लेकर कोई पुख्ता सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। परिवार ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा है। यही वजह है कि उनके बच्चे हैं या नहीं, और अगर हैं तो उनके नाम क्या हैं इस बारे में कोई भरोसेमंद या आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस विषय में जो भी बातें कही जाती हैं, वे पुष्टि योग्य नहीं हैं।

Anil Agarwal Son Agnivesh Agarwal Death: अनिल अग्रवाल के परिवार में कौन-कौन हैं?

देश के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल के परिवार की बात करें तो उनकी दो संतानें हैं। उनके पुत्र अग्निवेश अग्रवाल, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वेदांता ग्रुप से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे और समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्यरत थे। वहीं उनकी बेटी प्रिया अग्रवाल भी बिजनेस जगत में अहम भूमिका निभा रही हैं। वह वेदांता ग्रुप के बोर्ड का हिस्सा हैं और इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं।

ये भी पढ़ें

मरे हुए बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे अनिल अग्रवाल, 75% संपत्ति करेंगे दान
राष्ट्रीय
Vedanta Chairman Anil Agarwal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Jan 2026 11:42 am

Published on:

09 Jan 2026 10:50 am

Hindi News / Lifestyle News / Agnivesh Agarwal Wife: पूजा बांगुर कौन हैं? अनिल अग्रवाल की बहू और 58,000 करोड़ के बिजनेस परिवार से ताल्लुक

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

100 Saal Kaise Jiye : कितना पानी पिएं, कितना चलें… 100 साल लंबा जीने के लिए डॉ. नरेश त्रेहान ने बताई 10 बातें

100 Saal Kaise Jiye, Dr Naresh Trehan, tips for 40 age group for healthy long life,
लाइफस्टाइल

नॉर्मल स्किन टोन के लिए टॉप बेस्ट 5 लिपस्टिक शेड

Normal skin lipstick shades, Best lipstick shades 2026,
लाइफस्टाइल

बर्फ की चादर में छुपा खतरा, सर्दियों में बंद रहती हैं भारत की ये ट्रैवल डेस्टिनेशन

winter travel ban in india, dangerous places in winter india,
लाइफस्टाइल

भारत की इन जगहों पर लगता है पतंगबाजी का महा उत्सव

Makar Sankranti kite festival, Kite flying festival in India,
लाइफस्टाइल

Anil Agarwal Son Death : अनिल अग्रवाल के बेटे की दर्दनाक मौत, राजस्थान से की पढ़ाई… जानिए अग्निवेश अग्रवाल की लाइफ के बारे में

anil agarwal, agnivesh agarwal, vedanta, anil agarwal son,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.