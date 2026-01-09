Agnivesh Agarwal Wife: पूजा बांगुर कौन हैं? अनिल अग्रवाल की बहू और 58,000 करोड़ के बिजनेस परिवार से ताल्लुक

अग्निवेश अग्रवाल की पत्नी का नाम पूजा बांगुर (Pooja Bangur) है। वह पश्चिम बंगाल के एक प्रतिष्ठित और समृद्ध कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। पूजा बंगुर प्रसिद्ध बांगु परिवार की सदस्य हैं, जिसे देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में गिना जाता है। यह परिवार खासतौर पर सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा रहा है और लंबे समय से भारतीय व्यापार जगत में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है।शादी के बाद पूजा बंगुर का नाम भारत के दो बड़े बिजनेस परिवारों से जुड़ गया एक ओर बांगुर परिवार और दूसरी ओर वेदांता ग्रुप से जुड़ा अग्रवाल परिवार। अपने मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड और कारोबारी विरासत के कारण पूजा बंगुर को देश के प्रभावशाली बिजनेस परिवारों की बहुओं में गिना जाता है।