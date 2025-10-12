White Hair Reason: कम उम्र में सफेद बाल? यह एक विटामिन आपकी हेयर हेल्थ बिगाड़ सकता है

White Hair Reason: खुद को खूबसूरत बनाए रखना हर किसी की चाहत होती है। बालों की खूबसूरती आपके व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन अगर आपके बाल समय से पहले सफेद होने लगें, तो यह चिंता की बात है। अक्सर माना जाता है कि बालों का सफेद होना सिर्फ उम्र बढ़ने का असर होता है, लेकिन आजकल 20 साल की उम्र में भी कई लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं।अगर आपके बाल भी जल्दी सफेद हो रहे हैं, तो जानिए कि यह किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है और इसे कैसे रोका जा सकता है।