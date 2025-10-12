White Hair Reason: कम उम्र में सफेद बाल? यह एक विटामिन आपकी हेयर हेल्थ बिगाड़ सकता है

White hair vitamin deficiency|फोटो सोर्स – Freepik
White Hair Reason: खुद को खूबसूरत बनाए रखना हर किसी की चाहत होती है। बालों की खूबसूरती आपके व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन अगर आपके बाल समय से पहले सफेद होने लगें, तो यह चिंता की बात है। अक्सर माना जाता है कि बालों का सफेद होना सिर्फ उम्र बढ़ने का असर होता है, लेकिन आजकल 20 साल की उम्र में भी कई लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं।अगर आपके बाल भी जल्दी सफेद हो रहे हैं, तो जानिए कि यह किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है और इसे कैसे रोका जा सकता है।
विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह न सिर्फ रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, बल्कि बालों के पिगमेंटेशन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है, तो बालों की जड़ों में मौजूद मेलानोसाइट्स ठीक से काम नहीं कर पातीं, जिससे बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य