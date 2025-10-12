Patrika LogoSwitch to English

White Hair Reason: कम उम्र में सफेद बाल? यह एक विटामिन आपकी हेयर हेल्थ बिगाड़ सकता है

White Hair Reason: अक्सर माना जाता है कि बालों का सफेद होना सिर्फ उम्र बढ़ने का असर होता है, लेकिन आजकल 20 साल की उम्र में भी कई लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 12, 2025

premature gray hair, Vitamin B12 deficiency, causes of white hair,

White hair vitamin deficiency|फोटो सोर्स – Freepik

White Hair Reason: खुद को खूबसूरत बनाए रखना हर किसी की चाहत होती है। बालों की खूबसूरती आपके व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन अगर आपके बाल समय से पहले सफेद होने लगें, तो यह चिंता की बात है। अक्सर माना जाता है कि बालों का सफेद होना सिर्फ उम्र बढ़ने का असर होता है, लेकिन आजकल 20 साल की उम्र में भी कई लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं।अगर आपके बाल भी जल्दी सफेद हो रहे हैं, तो जानिए कि यह किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है और इसे कैसे रोका जा सकता है।

विटामिन B12

विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह न सिर्फ रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, बल्कि बालों के पिगमेंटेशन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है, तो बालों की जड़ों में मौजूद मेलानोसाइट्स ठीक से काम नहीं कर पातीं, जिससे बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं।

विटामिन B12 की कमी के लक्षण

  • लगातार थकान महसूस होना: शरीर में खून की कमी होने लगती है, जिससे हर समय थकावट बनी रहती है।
  • याददाश्त कमजोर होना: विटामिन B12 की कमी से दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे भूलने की समस्या हो सकती है।
  • हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन: नसें कमजोर होने लगती हैं, जिससे हाथों और पैरों में सुन्नपन या सुई-चुभन जैसा अहसास होता है।
  • कमजोरी और चक्कर आना: शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, जिससे अक्सर चक्कर आ सकते हैं।

डाइट में शामिल करें ये चीजें

  • दूध और डेयरी उत्पाद
  • अंडा ,मछली और समुद्री भोजन
  • मीट और चिकन
  • विटामिन B12 सप्लीमेंट्स

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

