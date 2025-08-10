आर माधवन ने बताया क्यों नहीं करते White Hair को डाई, शेयर किया पर्सनल एक्सपीरियंस, आप भी आजमाएं

White Hair Problem : सफेद बाल को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं। पुरुष या महिला अपने सफेद बालों को कवर करने के लिए हेयर डाई का यूज करते हैं। पर एक्टर आर माधवन (Actor R Madhavan) ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने सफेद बाल के लिए डाई का यूज नहीं करते हैं। अगर आप भी अपने सफेद बालों को लेकर परेशान हैं तो आपको एक्टर आर माधवन की बात से तसल्ली मिल सकती है।