चंबल नदी के आगोश में पशु-पक्षियों के साथ जलजीवों का बढ़ा कलरव

विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों में चंबल नदी का जलस्तर स्थिर रहने और मछलियों व अन्य जलीय जीवों की प्रचुरता के कारण प्रवासी पक्षी यहां प्रवास के लिए आते हैं। घाट क्षेत्र में बगुले, कलहंस, बतख, जलमुर्गी सहित कई दुर्लभ व संरक्षित प्रजातियां देखी जा रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि दिसंबर से फरवरी तक हर साल यह नजारा देखने को मिलता है, लेकिन इस वर्ष पक्षियों की आमद ज्यादा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चंबल में आए प्रवासी पक्षी यहां शिकार के साथ-साथ प्रजनन भी करते हैं। वंश वृद्धि के बाद फरवरी माह के पश्चात ये पक्षी अपने मूल स्थानों की ओर लौट जाते हैं। ये पक्षी शिकार करने में बेहद कुशल होते हैं और नदी की पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखते हैं।