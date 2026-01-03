Maharashtra Winter Food: ‘तिल-गुड़ घ्या, गोड-गोड बोला’, सर्दियों में जरूर चखें महाराष्ट्र के ये 5 पारंपरिक जायके

Maharashtra Winter Food: महाराष्ट्र में भले ही ठंड़ कम पड़ती हो, लेकिन यहां का विंटर फूड़ स्वाद में जायका जोड़ देता है। चाहे अब वो वहां की ​थालीपीठ हो या मीठा तिल- गुड़ जो मुंह में जाते ही घुल- सा जाता है। इसलिए यहां का विंटर फूड न केवल अपनी वैरायटी के लिए फेमस है, बल्कि यह सेहत के विज्ञान से भी जुड़ा है। अगर आप भी इस सर्दी महाराष्ट्र के असली स्वाद का मजा लेना चाहते हैं, तो इन डिशेज को मिस न करें।