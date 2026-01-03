3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Maharashtra Winter Food: ‘तिल-गुड़ घ्या, गोड-गोड बोला’, सर्दियों में जरूर चखें महाराष्ट्र के ये 5 पारंपरिक जायके

Maharashtra Winter Food: मकर संक्रांति का तिल-गुड़ हो या खेतों का ताजा हुरडा, महाराष्ट्र के ये ट्रेडिशनल व्यंजन सर्दियों में शरीर को गजब के स्वाद के साथ एनर्जी भी देता है। जानिए महाराष्ट्र के वो खास विंटर सुपरफूड्स जिसे खाकर आपको मजा आ जाएगा।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 03, 2026

Maharashtrian winter food thali, Traditional food of Maharashtra, traditional winter dishes.

Maharashtra Famous Winter Dishes | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Maharashtra Winter Food: महाराष्ट्र में भले ही ठंड़ कम पड़ती हो, लेकिन यहां का विंटर फूड़ स्वाद में जायका जोड़ देता है। चाहे अब वो वहां की ​थालीपीठ हो या मीठा तिल- गुड़ जो मुंह में जाते ही घुल- सा जाता है। इसलिए यहां का विंटर फूड न केवल अपनी वैरायटी के लिए फेमस है, बल्कि यह सेहत के विज्ञान से भी जुड़ा है। अगर आप भी इस सर्दी महाराष्ट्र के असली स्वाद का मजा लेना चाहते हैं, तो इन डिशेज को मिस न करें।

​हुरडा फेस्टिवल

सर्दियों में महाराष्ट्र के गांव वाले एरिया में हुरडा पार्टी का जश्न मनाया जाता है। ज्वार के कच्चे और नरम दानों को आग पर भूनकर 'हुरडा' तैयार किया जाता है। इसे लहसुन की चटनी, दही और गुड़ के साथ परोसा जाता है। यह डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और दोस्तों-परिवार के साथ आप सर्दियों में इसका मजा ले सकते हैं।

​बाजरा भाकरी और बैंगन भर्ता

​ठंड के मौसम में बाजरे की रोटी (भाकरी) खाना हेल्द के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बाजरे की तासीर गर्म होती है, जो शरीर को अंदर से गर्म रखता है। जब इसे चूल्हे पर भुने हुए बैंगन के भर्ते (वांग्याचे भरीत) और सफेद मक्खन के साथ खाया जाता है, तो इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है।

​तिल-गुड़

"तिल-गुड़ घ्या, गोड-गोड बोला", यह कहावत महाराष्ट्र में ठंड के दौरान हर घर में गूंजती है। मकर संक्रांति के आसपास बनने वाले तिल के लड्डू और चिक्की बॉडी की इम्युनिटी पॉवर को बढ़ाते हैं। तिल और गुड़ दोनों ही आयरन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं।

​थालीपीठ

सर्दियों की सुबह अगर गरमा-गरम थालीपीठ मिल जाए, तो दिन बन जाता है। इसे ज्वार, बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें अदरक, मिर्च और प्याज का तड़का इसे और भी जायकेदार बना सकता है। यह सर्दियों के लिए एक परफेक्ट एनर्जी बूस्टर नाश्ता है।

​डिंक के लड्डू (गोंद के लड्डू)

सर्दियों में हड्डियों और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए महाराष्ट्र में 'डिंक' यानी गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। शुद्ध घी, सूखे मेवे और गोंद से तैयार ये लड्डू खास तौर पर ठंड से लड़ने की पॉवर देते हैं। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक, यह सबके लिए एक पौष्टिक सुपरफूड है।

ये भी पढ़ें

What To Eat In January: जनवरी की कड़ाके की ठंड में भी कंट्रोल रहेगा ‘शुगर लेवल’, बस डाइट में शामिल करें ये सुपरफूड्स
लाइफस्टाइल
best winter foods, best winter fruits and vegetables, best winter fruits

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

03 Jan 2026 05:55 pm

Hindi News / Lifestyle News / Maharashtra Winter Food: ‘तिल-गुड़ घ्या, गोड-गोड बोला’, सर्दियों में जरूर चखें महाराष्ट्र के ये 5 पारंपरिक जायके

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

चंबल नदी के आगोश में पशु-पक्षियों के साथ जलजीवों का बढ़ा कलरव

समाचार

नेचुरल ग्लो चाहिए? ग्लिसरीन के साथ इस 1 चीज का इस्तेमाल करें

dark spots, coffee face pack, skin care tips, pigmentation, glowing skin,
लाइफस्टाइल

डायबिटीज में दही खाना सही है या नहीं? एक्सपर्ट की सलाह

best time to eat curd in diabetes, Health Benefits of Dahi,Diabetes diet curd,
लाइफस्टाइल

Murph Challenge में मार्क जुकरबर्ग ने बनाया रिकॉर्ड, सिर्फ 40 मिनट में पूरा किया

Meta CEO fitness challenge, Mark Zuckerberg CrossFit workout, Murph Challenge completed in 40 minutes,
लाइफस्टाइल

2026 की ट्रेंडिंग लिपस्टिक शेड्स, फेयर स्किन पर लगें सबसे ग्लैमरस

Trending Lipstick Shades 2026, rustic wine lipstick, caramel shade lipstick, peach pink shade lipstick, magenta shade
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.