पाकिस्तान के सिंध में डेंगू का कहर: 3 और मौतें, कुल 36 शिकार, 180 नए मामले, हैल्थ इमरजेंसी की मांग

Dengue Outbreak Sindh: पाकिस्तान के सिंध राज्य में डेंगू वायरस (Dengue Sindh) ने फिर से कोहराम मचा रखा है। ताजा खबर के मुताबिक, तीन और लोगों की जान चली गई, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 36 पर पहुंच गया। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। हैदराबाद (Karachi Hyderabad Dengue) में एक 50 साल का आदमी और 80 साल की बुजुर्ग महिला ने (Pakistan Dengue Deaths) दम तोड़ा, जबकि कराची में 55 साल की एक महिला की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि यह बीमारी तेजी से फैल रही है। पिछले 24 घंटों में डेंगू के 180 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 113 मरीज सरकारी अस्पतालों और 57 निजी क्लिनिक में भर्ती हैं । कुल मिलाकर सिंध में 241 (Sindh Outbreak 2025) मरीजों का इलाज चल रहा है। कराची डिवीजन में 44 लोग अस्पताल पहुंचे, हैदराबाद में 35 और बाकी जिलों में 34 मरीज हैं। ये आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप कम नहीं हो रहा है।