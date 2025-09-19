Worst Breakfast Foods for Kidney : नाश्ते की ये 5 चीजें कर सकती है किडनी को खराब, सुबह में इन्हें न खाएं

Worst Breakfast Foods for Kidney : नाश्ते की सभी चीजें किडनी के लिए सही नहीं होती हैं। कुछ बेहद जानी पहचानी चीजें आपकी किडनी पर दबाव डाल सकती हैं, खासकर अगर आपको पहले से ही किडनी की समस्या है। यहां बताया गया है कि सुबह में किन चीजों से बचना चाहिए या उन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए।