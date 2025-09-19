Patrika LogoSwitch to English

Worst Breakfast Foods for Kidney : नाश्ते की ये 5 चीजें कर सकती है किडनी को खराब, सुबह में इन्हें न खाएं

Foods to Avoid in Breakfast for Kidney Patients :नाश्ते की हर चीज किडनी के लिए सही नहीं होती। जानिए कौन-से फूड्स सुबह खाने से किडनी पर दबाव डाल सकते हैं और किनसे बचना चाहिए।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 19, 2025

Worst Breakfast Foods for Kidney
Worst Breakfast Foods for Kidney : नाश्ते की ये 5 चीजें कर सकती है किडनी को खराब, सुबह में इन्हें न खाएं (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Worst Breakfast Foods for Kidney : नाश्ते की सभी चीजें किडनी के लिए सही नहीं होती हैं। कुछ बेहद जानी पहचानी चीजें आपकी किडनी पर दबाव डाल सकती हैं, खासकर अगर आपको पहले से ही किडनी की समस्या है। यहां बताया गया है कि सुबह में किन चीजों से बचना चाहिए या उन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए।

चीज और क्रीम स्प्रेड: सोडियम और संतृप्त वसा से भरपूर, ये स्प्रेड किडनी के तनाव और हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।

इंस्टेंट नूडल्स: इनमें अक्सर सोडियम की मात्रा अधिक होती है और कृत्रिम योजक होते हैं जो किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं।

पैकेज्ड अनाज: कई अनाज चीनी और फॉस्फोरस योजकों से भरपूर होते हैं, जो लंबे समय में किडनी के कार्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

प्रसंस्कृत मांस (बेकन, सॉसेज): इनमें सोडियम और प्रिजर्वेटिव की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं और किडनी पर अधिक काम कर सकते हैं।

मीठे पेस्ट्री और डोनट्स: चीनी और ट्रांस वसा से भरपूर, ये वजन बढ़ाने और सूजन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो दोनों ही किडनी के लिए हानिकारक हैं।

सफेद ब्रेड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट: रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से ब्लड शुगर में तेजी से वृद्धि हो सकती है, जो समय के साथ किडनी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है विशेष रूप से डायबिटीज रोगियों में।

किडनी रोग के दौरान मरीजों का डाइट प्लान (Diet plan for kidney disease patients)

समयआहार योजना
सुबह (खाली पेट)1/4 गिलास गुनगुना पानी (दांत साफ करने के बाद, बिना कुल्ला किए)
नाश्ता (8:30–9:30 AM)½ कप दूध + (इडली (सूजी) / 1 कटोरी पोहा / पतंजलि आरोग्य दलिया (कम नमक) / उपमा (सूजी))
या 1–2 पतली रोटी + 1 कटोरी सब्जी + पनीर (1–2 पीस)
दिन का भोजन (1:30–2:30 PM)1–2 पतली रोटियां + 1 कटोरी हरी सब्जियां + ½ कटोरी मूंग दाल
शाम का नाश्ता (3:30 PM)½ कटोरी लई / चुरा / मूँग दाल + ½ कप दूध
रात का भोजन (8:00–9:00 PM)1 पतली रोटी + ½ कटोरी हरी सब्जियां

CKD मरीजों के लिए नाश्ते की पसंद

किडनी की बीमारी (CKD) वाले लोगों को नाश्ता चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी बीमारी किस स्टेज पर है, उसके हिसाब से आपको पोटैशियम और फॉस्फेट वाली चीजें कम खाने की सलाह दी जा सकती है। इसी वजह से टमाटर, एवोकाडो, पालक, आलू और केले जैसी चीजें नाश्ते से बाहर रखनी बेहतर होती हैं।

किडनी रोग में ध्यान रखने वाली बातें

अगर आपको किडनी की बीमारी है तो दवा के साथ-साथ सही दिनचर्या और खानपान भी जरूरी है। कुछ आसान आदतें अपनाकर आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं:

- हर दिन थोड़ा समय ध्यान और योग के लिए निकालें।

- हमेशा ताजा और हल्का गरम खाना खाएं।

- खाना आराम से, धीरे-धीरे और पॉज़िटिव मूड में खाएं।

- दिन में 3–4 बार जरूर खाएं, भूखे मत रहें।

- किसी भी टाइम का खाना स्किप न करें, और ज्यादा खाने से भी बचें।

- हफ्ते में एक दिन हल्का उपवास रखें।

- पेट हमेशा थोड़ा खाली रखें (पूरी तरह न भरें)।

- खाना अच्छी तरह चबाकर धीरे-धीरे खाएँ।

- खाने के बाद 3–5 मिनट टहलें।

- सुबह सूरज उगने से पहले (5:30–6:30 बजे) उठें।

- रोज दो बार दांत साफ करें।

- रोज जीभ साफ करें।

- भोजन के बाद थोड़ी देर टहलने की आदत डालें।

- रात को समय पर (9–10 बजे) सो जाएं।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

Published on:

19 Sept 2025 12:24 pm

Hindi News / Lifestyle News / Worst Breakfast Foods for Kidney : नाश्ते की ये 5 चीजें कर सकती है किडनी को खराब, सुबह में इन्हें न खाएं

