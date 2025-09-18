सिर्फ मुट्ठी भर मखाना और 7 बड़े फायदे, क्या आप जानते हैं इसे किसके साथ खाना है?

Makhana with Milk Benefits : मखाना, जिसे फॉक्स नट्स या कमल के बीज के नाम से भी जाना जाता है, सदियों से ट्रेडिशनल डाइट में शामिल पोषक तत्वों का भंडार है। क्या हम दूध के साथ मखाना खा सकते हैं? दूध के साथ मखाना एक सुपरफूड बन जाता है जो पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से लेकर वजन प्रबंधन में मदद करने तक कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। दूध के साथ मखाने का संयोजन स्वादिष्ट और फायदेमंद दोनों है।