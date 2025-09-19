Patrika LogoSwitch to English

Chia Seeds with Milk : चिया सीड्स को दूध के साथ खाने से क्या होता है, जानिए डायटीशियन से

Chia seeds with milk benefits : दूध में भिगोए चिया सीड्स में फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 और जरूरी खनिज होते हैं। यह पाचन, दिल और हड्डियों के लिए अच्छा है। अगर आप दूध पचाने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो सोया, बादाम या ओट मिल्क जैसी चीज़ें इस्तेमाल करें।

भारत

Manoj Vashisth

Neha Dua

Sep 19, 2025

Chia Seeds with Milk : चिया सीड्स को दूध के साथ खाने से क्या होता है, जानिए डायटीशियन नेहा दुआ से
Chia Seeds with Milk : चिया सीड्स को दूध के साथ खाने से क्या होता है, जानिए डायटीशियन नेहा दुआ से (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Chia Seeds with Milk Benefits : दूध के साथ चिया सीड्स फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और जरूरी खनिजों का पौष्टिक भंडार प्रदान करते हैं। यह मिश्रण पाचन, हार्ट हेल्थ और हड्डियों की मजबूती में सहायक होता है। जिन लोगों को दूध पचाने में दिक्कत महसूस होती हैं (लैक्टोज-असहिष्णु), उन्हें इसका सेवन थोड़ी मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है। इसके बजाय आप पौधों से बने दूध जैसे सोया, बादाम या ओट मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।"

लंबे समय से, चिया सीड्स को सबसे पौष्टिक सुपरफूड्स में से एक और दुनिया भर के विभिन्न स्वस्थ आहारों का एक आम घटक माना जाता रहा है। चूंकि यह पौष्टिक और बेहद उपयोगी भोजन फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कई तरह के विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है, इसलिए यह कई तरह से बहुत मददगार होता है। दूध के साथ चिया सीड्स का सेवन बहुत लोकप्रिय है और इन्हें स्मूदी, पुडिंग और नाश्ते के बाउल में खाया जाता है - चाहे वह डेयरी उत्पाद हों या वनस्पति-आधारित। लेकिन क्या दूध के साथ चिया सीड्स लेना वाकई ठीक है? चलो जानते हैं सीनियर डायटीशियन नेहा दुआ से कि इस कॉम्बिनेशन से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।

दूध के साथ चिया सीड्स के इस्तेमाल के संभावित नुकसान

डायटीशियन नेहा दुआ ने कहा, चिया सीड्स और दूध एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन इन दोनों के संभावित नुकसानों को समझना जरूरी है।

संतुलित मात्रा में ही खाएं : हालांकि चिया सीड्स बहुत हेल्दी हैं, लेकिन इनमें कैलोरी भी ज्यादा होती है। एक छोटी सर्विंग में लगभग 140 कैलोरी होती है। अगर आप इन्हें ज्यादा मात्रा में खा लें या फुल-फैट दूध या कैलोरी वाले खाने के साथ मिलाकर खाएं, तो दिनभर की जरूरत से ज्यादा कैलोरी मिल सकती है और वजन बढ़ सकता है। इसलिए इसे हमेशा संतुलित मात्रा में ही खाएं।

पाचन समस्याएं: चिया सीड्स फाइबर से भरपूर होते हैं, और जब इन्हें दूध के साथ मिलाया जाता है, जिसमें लैक्टोज होता है, तो ये पेट खराब कर सकते हैं, जैसे पेट फूलना या गैस। यह उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लैक्टोज़ को पचा नहीं पाते। ऐसे में दूध के बजाय बादाम या ओट मिल्क जैसे पादप-आधारित विकल्प एक बहुत अच्छा लैक्टोज-मुक्त विकल्प साबित हो सकते हैं।

घुटन का खतरा: अगर चिया के बीजों को खाने से पहले भिगोया नहीं जाता, तो वे फूलकर जिलेटिन जैसे हो सकते हैं, जिससे घुटन का खतरा हो सकता है, खासकर अगर आपको निगलने में दिक्कत हो या उन्हें अच्छी तरह चबाया न गया हो। कई अध्ययनों ने चिया के बीजों और दूध के अलग-अलग फायदों की पहचान की है।

एक अध्ययन के अनुसार, चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 हृदय को स्वस्थ रखने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करते हैं। वहीं, दूध हड्डियों को मजबूत बनाने और मांसपेशियों की रिकवरी में भी फायदेमंद है, खासकर वर्कआउट के बाद। हालांकि दूध और चिया के बीजों के साथ मिलाने पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये दोनों मिलकर शरीर के लिए काफी हेल्दी फायदे दे सकते हैं।

तो, क्या दूध के साथ चिया के बीजों का सेवन करना सही है?

चिया सीड्स और दूध मिलकर प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और ओमेगा-3 का बढ़िया स्रोत बनाते हैं। चाहे आप इसे पुडिंग, स्मूदी या सिर्फ दूध में मिलाकर लें, ये सुपरफूड सच में बेहतरीन है। आप चिया को दही जैसी दूध से बने उत्पादों में भी मिला सकते हैं, इससे स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ती हैं।

डायटीशियन नेहा दुआ ने कहा, जैसे बाकी खाने में संयम जरूरी है, वैसे ही चिया-मिल्क कॉम्बिनेशन में भी। परोसने की मात्रा संतुलित रखें। जिनका पेट जल्दी खराब होता है, वे लैक्टोज़-फ्री या पौधों से बने दूध का इस्तेमाल करें। अगर इसे सोच-समझकर खाया जाए, तो दूध में भिगोए हुए चिया सीड्स स्वाद और हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

डाइट और फिटनेस

health

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

