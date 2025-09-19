Chia Seeds with Milk : चिया सीड्स को दूध के साथ खाने से क्या होता है, जानिए डायटीशियन से

लंबे समय से, चिया सीड्स को सबसे पौष्टिक सुपरफूड्स में से एक और दुनिया भर के विभिन्न स्वस्थ आहारों का एक आम घटक माना जाता रहा है। चूंकि यह पौष्टिक और बेहद उपयोगी भोजन फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कई तरह के विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है, इसलिए यह कई तरह से बहुत मददगार होता है। दूध के साथ चिया सीड्स का सेवन बहुत लोकप्रिय है और इन्हें स्मूदी, पुडिंग और नाश्ते के बाउल में खाया जाता है - चाहे वह डेयरी उत्पाद हों या वनस्पति-आधारित। लेकिन क्या दूध के साथ चिया सीड्स लेना वाकई ठीक है? चलो जानते हैं सीनियर डायटीशियन नेहा दुआ से कि इस कॉम्बिनेशन से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।