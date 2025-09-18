Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Neck Size Sign of Heart Attack : मोटी गर्दन हो सकती है हार्ट अटैक और डायबिटीज का पहला संकेत, जानिए कितनी होनी चाहिए मोटाई

Thick Neck Warning : शोध बताते हैं कि गर्दन की मोटाई बढ़ना हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डायबिटीज़ जैसे गंभीर रोगों का शुरुआती संकेत हो सकता है। जानें Neck Circumference का असर।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 18, 2025

Neck Size Sign of Heart Attack
Neck Size Sign of Heart Attack : मोटी गर्दन हो सकती है हार्ट अटैक और डायबिटीज का पहला संकेत, जानिए कितनी होनी चाहिए मोटाई (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Neck Size Sign of Heart Attack : डॉक्टर आमतौर पर सेहत को परखने के लिए BMI या कमर-कूल्हे के अनुपात को देखते हैं। लेकिन ये टेस्ट हर बार पूरी तरह सही नतीजे नहीं देते। अब एक नया तरीका सामने आया है—गर्दन की मोटाई और लंबाई। यह भी आपकी सेहत का अहम संकेत हो सकता है।

Neck Size Sign of Heart Attack : क्या है संबंध?

शोध बताते हैं कि अगर आपकी गर्दन आपके शरीर के हिसाब से ज्यादा बड़ी है तो यह सिर्फ दिखने की बात नहीं है। इसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से हो सकता है। दरअसल, गर्दन का मोटा होना इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में फैट का वितरण (Fat Distribution) सही नहीं हो रहा ख़ासकर ऊपरी हिस्से में।

ये भी पढ़ें

Signs of Liver Damage : शरीर में दिखने वाले ये बदलाव हो सकते हैं लिवर खराब होने के संकेत
स्वास्थ्य
signs of liver damage

जब गर्दन और ऊपरी शरीर में ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है तो यह खून में फैटी एसिड छोड़ती है। ये फैटी एसिड आपके शरीर के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल को बिगाड़ सकते हैं और हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन पर भी असर डाल सकते हैं।

गर्दन की परिधि (Neck Circumference) को डॉक्टर अब एक तरह के संकेतक की तरह देखते हैं। यह बताती है कि शरीर के अंदर आंतरिक चर्बी (visceral fat) कितनी है। यह वही खतरनाक चर्बी है जो धीरे-धीरे आपके अंगों, जैसे दिल, लिवर और किडनी, के आसपास जमा हो जाती है।

यानी अगर आपकी गर्दन मोटी हो रही है, तो इसे हल्के में न लें। यह सिर्फ मोटापे का लक्षण नहीं, बल्कि आने वाले समय में हार्ट अटैक, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। समय रहते लाइफ स्टाइल में बदलाव करना ही सबसे अच्छा उपाय है।

मोटी गर्दन से जुड़े जोखिम

हार्ट से संबंधी : हाई ब्लड प्रेशर, आलिंद फिब्रिलेशन, कार्डियक अरेस्ट

डायबिटिज : टाइप 2 और गर्भावधि डायबिटिज का अधिक खतरा

स्लीप एपनिया: रात में सांस रुकने से थकान और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है

कोरोनरी धमनी रोग: हार्ट में ब्लड सर्कुलशन अवरुद्ध हो जाता है

खतरे का क्षेत्र क्या है?

पुरुष: 17 इंच (43 सेमी) या अधिक

महिला: 14 इंच (35.5 सेमी) या अधिक

अपने आप परीक्षण कैसे करें?

अपनी गर्दन के सबसे संकरे हिस्से के चारों ओर एक टेप लपेटें। इसे कसकर बांधें। ऊपर दिए गए मापों से तुलना करें। यदि यह खतरे की स्थिति में है, तो व्यायाम सहित लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करने पर विचार करें।

ये भी पढ़ें

Cervical Pain Treatment : लैपटॉप और मोबाइल के कारण गर्दन में दर्द? सर्वाइकल पेन से बचने के 5 तरीके
स्वास्थ्य
Cervical Pain Treatment

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

18 Sept 2025 12:56 pm

Hindi News / Health / Neck Size Sign of Heart Attack : मोटी गर्दन हो सकती है हार्ट अटैक और डायबिटीज का पहला संकेत, जानिए कितनी होनी चाहिए मोटाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.