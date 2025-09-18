Neck Size Sign of Heart Attack : मोटी गर्दन हो सकती है हार्ट अटैक और डायबिटीज का पहला संकेत, जानिए कितनी होनी चाहिए मोटाई

शोध बताते हैं कि अगर आपकी गर्दन आपके शरीर के हिसाब से ज्यादा बड़ी है तो यह सिर्फ दिखने की बात नहीं है। इसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से हो सकता है। दरअसल, गर्दन का मोटा होना इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में फैट का वितरण (Fat Distribution) सही नहीं हो रहा ख़ासकर ऊपरी हिस्से में।