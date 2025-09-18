Neck Size Sign of Heart Attack : मोटी गर्दन हो सकती है हार्ट अटैक और डायबिटीज का पहला संकेत, जानिए कितनी होनी चाहिए मोटाई

Neck Size Sign of Heart Attack : डॉक्टर आमतौर पर सेहत को परखने के लिए BMI या कमर-कूल्हे के अनुपात को देखते हैं। लेकिन ये टेस्ट हर बार पूरी तरह सही नतीजे नहीं देते। अब एक नया तरीका सामने आया है—गर्दन की मोटाई और लंबाई। यह भी आपकी सेहत का अहम संकेत हो सकता है।
शोध बताते हैं कि अगर आपकी गर्दन आपके शरीर के हिसाब से ज्यादा बड़ी है तो यह सिर्फ दिखने की बात नहीं है। इसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से हो सकता है। दरअसल, गर्दन का मोटा होना इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में फैट का वितरण (Fat Distribution) सही नहीं हो रहा ख़ासकर ऊपरी हिस्से में।
जब गर्दन और ऊपरी शरीर में ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है तो यह खून में फैटी एसिड छोड़ती है। ये फैटी एसिड आपके शरीर के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल को बिगाड़ सकते हैं और हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन पर भी असर डाल सकते हैं।
गर्दन की परिधि (Neck Circumference) को डॉक्टर अब एक तरह के संकेतक की तरह देखते हैं। यह बताती है कि शरीर के अंदर आंतरिक चर्बी (visceral fat) कितनी है। यह वही खतरनाक चर्बी है जो धीरे-धीरे आपके अंगों, जैसे दिल, लिवर और किडनी, के आसपास जमा हो जाती है।
यानी अगर आपकी गर्दन मोटी हो रही है, तो इसे हल्के में न लें। यह सिर्फ मोटापे का लक्षण नहीं, बल्कि आने वाले समय में हार्ट अटैक, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। समय रहते लाइफ स्टाइल में बदलाव करना ही सबसे अच्छा उपाय है।
हार्ट से संबंधी : हाई ब्लड प्रेशर, आलिंद फिब्रिलेशन, कार्डियक अरेस्ट
डायबिटिज : टाइप 2 और गर्भावधि डायबिटिज का अधिक खतरा
स्लीप एपनिया: रात में सांस रुकने से थकान और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है
कोरोनरी धमनी रोग: हार्ट में ब्लड सर्कुलशन अवरुद्ध हो जाता है
पुरुष: 17 इंच (43 सेमी) या अधिक
महिला: 14 इंच (35.5 सेमी) या अधिक
अपनी गर्दन के सबसे संकरे हिस्से के चारों ओर एक टेप लपेटें। इसे कसकर बांधें। ऊपर दिए गए मापों से तुलना करें। यदि यह खतरे की स्थिति में है, तो व्यायाम सहित लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करने पर विचार करें।