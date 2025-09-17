Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cervical Pain Treatment : लैपटॉप और मोबाइल के कारण गर्दन में दर्द? सर्वाइकल पेन से बचने के 5 तरीके

Cervical Pain Causes and Symptoms: बदलती लाइफस्टाइल में सर्वाइकल पेन आम समस्या बन चुकी है। जानिए Dr. Suresh Kumawat से इसके कारण, लक्षण और घरेलू व मेडिकल इलाज के उपाय।

भारत

Manoj Vashisth

Suresh Kumawat

Sep 17, 2025

Cervical Pain Treatment
Cervical Pain Treatment : लैपटॉप और मोबाइल के कारण गर्दन में दर्द? सर्वाइकल पेन से बचने के 5 अचूक तरीके (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Cervical Pain Treatment : बदलती लाइफ स्टाइल में सर्वाइकल पेन की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इसमें गर्दन या कंधे के आसपास के हिस्से में दर्द होता है। कई बार समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि गर्दन मोड़ने, सिर उठाने या अन्य शारीरिक क्रियाओं में भी परेशानी होती है। समय पर ध्यान न देने से समस्या काफी गंभीर रूप ले लेती है। आइए जानते हैं न्यूरो एवं स्पाइन सर्जन, डॉ. सुरेश कुमावत से सर्वाइकल पेन क्या है और कैसे इससे राहत पा सकते हैं…

सर्वाइकल पेन के लक्षण (Symptoms of Cervical Pain)

- गर्दन में दर्द एवं अकड़न, मूवमेंट में कमी, सिर घुमाने, झुकाने या ऊपर देखने में दिक्कत

ये भी पढ़ें

Second Heart Attack Risk : दूसरी बार अटैक का खतरा किन कारणों से बढ़ता है, कार्डियोलॉजिस्ट से जानिए
Patrika Special News
Second Heart Attack Risk

- गर्दन और कंधों की मांसपेशियों में खिंचाव

- हाथ-पैर में कमजोरी, झुनझुनी/सुन्नपन, मस्तिष्क में पीछे दर्द, चक्कर या संतुलन की समस्या आदि

सर्वाइकल पेन के कारण (Causes of Cervical Pain)

- मांसपेशियों में खिंचाव, डिस्क प्रॉब्लम, स्क्रीन टाइम

- गलत सोने का तरीका

- अचानक झटका लगना या वजन उठाना

- हड्डियों में घिसावट, डिस्क का पतला होना

- खराब पॉश्चर जैसे झुककर पढ़ना/बैठना, कुर्सी -तकिया सही न होना आदि

ये हैं बचाव एवं उपचार (Cervical Pain Treatment)

1. पॉश्चर सुधारें: मोबाइल -लैपटॉप आंखों के लेवल पर रखें, ज्यादा झुके नहीं।

2. सोने की आदत: बहुत ऊंचा या नीचा तकिया न लगाएं। पीठ या करवट लेकर सोना ठीक है।

3. फिजिकल एक्टिविटी जरूरी: गर्दन एवं कंधों के हल्के स्ट्रेच एवं मजबूती बढ़ाने वाली एक्सरसाइज रोज करें। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें। हर ३०-४० मिनट बाद हल्का मूवमेंट करें।

4. मांसपेशियों का तनाव: योग, प्राणायाम, ध्यान से मसल्स का तनाव दूर करें। भारी वजन न उठाएं।

FAQ on Cervical Pain (सर्वाइकल पेन)

Q1. सर्वाइकल पेन क्या है?

सर्वाइकल पेन गर्दन और कंधे के आसपास होने वाला दर्द है, जो गलत बैठने की आदत, लगातार मोबाइल/कंप्यूटर इस्तेमाल और स्पाइनल डिस्क की समस्या के कारण होता है।

Q2. सर्वाइकल पेन के मुख्य लक्षण क्या हैं?

- गर्दन में जकड़न और दर्द

- कंधे व हाथ तक झनझनाहट

- सिरदर्द और चक्कर आना

- गर्दन घुमाने में कठिनाई

Q3. सर्वाइकल पेन से बचाव कैसे करें?

- लंबे समय तक एक ही पोज़िशन में न बैठें

- कंप्यूटर/मोबाइल का सही उपयोग करें

- हल्की स्ट्रेचिंग और योगासन करें

- सही तकिया और गद्दे का इस्तेमाल करें

Q4. क्या सर्वाइकल पेन का इलाज संभव है?

हाँ, शुरुआती अवस्था में दवाई, फिजियोथेरेपी और व्यायाम से आराम मिलता है। गंभीर मामलों में डॉक्टर द्वारा बताए गए उपचार ज़रूरी होते हैं।

Q5. सर्वाइकल पेन में कौन-से योगासन फायदेमंद हैं?

- भुजंगासन

- ताड़ासन

- मरजारासन (कैट-काउ पोज़)

- मकरासन

… जब गंभीर हो स्थिति -

यदि दवा और फिजियोथैरेपी से भी आराम न मिले, हाथ-पैर में कमजोरी, चलने-फिरने में परेशानी है तो गंभीर स्थिति में सर्जरी की जाती है।

न्यूरो एवं स्पाइन सर्जन, डॉ. सुरेश कुमावत

ये भी पढ़ें

Rashmika Mandanna Morning Routine : सुबह 1 लीटर पानी से लेकर एप्पल साइडर विनेगर, क्या यही है रश्मिका की फिटनेस का राज
लाइफस्टाइल
Rashmika mandanna Morning routine

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

17 Sept 2025 05:50 pm

Hindi News / Health / Cervical Pain Treatment : लैपटॉप और मोबाइल के कारण गर्दन में दर्द? सर्वाइकल पेन से बचने के 5 तरीके

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.