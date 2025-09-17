Rashmika Mandanna Morning Routine : सुबह 1 लीटर पानी से लेकर एप्पल साइडर विनेगर, क्या यही है रश्मिका की फिटनेस का राज

Rashmika Mandanna Morning Routine : क्या आप जानते हैं कि यह अभिनेत्री रश्मिका मंदाना वेजिटेरियन खाना पसंद करती हैं और अपने दिन की शुरुआत एक लीटर पानी से करती हैं? वह एप्पल साइडर विनेगर भी लेती हैं, जो उनके पाचन और मेटाबॉलिज़्म को बेहतर बनाने में मदद करता है। रश्मिका मंदाना ने एक इंटरव्यू में अपनी डेली डाइट , कसरत और अपने ब्यूटी रूटीन के बारे में बताया।
अच्छी सेहत के लिए अपनी सुबह की लाइफ स्टाइलके बारे श्मिका मंदाना ने कहा, . मैं उठते ही ढेर सारा पानी पीती हूं । मुझे लगता है कि सुबह उठते ही मैं लगभग एक लीटर पानी पी लेती हूं। और मेरी डाइटिशियन ने मुझे एप्पल साइडर विनेगर दिया है। जो सुबह पानी पीने के बाद लेती हूं। मैं अभी शाकाहारी बनी हूं लेकिन मैं वर्कआउट के बाद अंडे खाती हूं।
अपने रोज के खाने के बारे में रश्मिका ने बताया कि उनका फेवरेट नाश्ता एवोकाडो टोस्ट होता था, लेकिन उनकी डाइटिशियन उन्हें वह खाने नहीं देतीं। दोपहर के खाने में वह ज्यादातर दक्षिण भारतीय खाना पसंद करती हैं, लेकिन ज्यादा चावल नहीं खाती। उनकी एक अजीब आदत है कि वह सभी करीज़ को मिलाकर खा लेती हैं क्योंकि उनमें ढेर सारी सब्ज़ियां और स्वाद होता है। रात का खाना वह हल्का-फुल्का ही खाती हैं, और अगर दोस्तों के साथ बाहर जाती हैं तो अच्छा खाना खा लेती हूं।
उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि वह चीट मील नहीं लेतीं, लेकिन उन्हें हर दिन मिठाई खाने का मन करता है। रश्मिका ने आगे बताया कि उन्हें कुछ सब्ज़ियों से एलर्जी है, जैसे टमाटर, आलू, खीरा और शिमला मिर्च। उन्होंने कहा कि उन्हें शकरकंद खाना बहुत पसंद है।
जब रश्मिका से पूछा गया कि वह दिन में कब वर्कआउट करती हैं तो उन्होंने कहा कि शूटिंग की वजह से वह शाम को ही वर्कआउट करना पसंद करती हैं। वह रोजाना एक्सरसाइज करती हैं। त्वचा की देखभाल के बारे में उन्होंने बताया कि वह इसे बहुत सिंपल रखती हैं – हर सुबह बाहर निकलने से पहले चेहरा धोती हैं, मॉइश्चराइजर लगाती हैं और सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करती हैं।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।