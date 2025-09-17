Rashmika Mandanna Morning Routine : सुबह 1 लीटर पानी से लेकर एप्पल साइडर विनेगर, क्या यही है रश्मिका की फिटनेस का राज

अपने रोज के खाने के बारे में रश्मिका ने बताया कि उनका फेवरेट नाश्ता एवोकाडो टोस्ट होता था, लेकिन उनकी डाइटिशियन उन्हें वह खाने नहीं देतीं। दोपहर के खाने में वह ज्यादातर दक्षिण भारतीय खाना पसंद करती हैं, लेकिन ज्यादा चावल नहीं खाती। उनकी एक अजीब आदत है कि वह सभी करीज़ को मिलाकर खा लेती हैं क्योंकि उनमें ढेर सारी सब्ज़ियां और स्वाद होता है। रात का खाना वह हल्का-फुल्का ही खाती हैं, और अगर दोस्तों के साथ बाहर जाती हैं तो अच्छा खाना खा लेती हूं।