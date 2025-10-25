Excess Protein side effects : क्या अधिक प्रोटीन खाने से सच में बढ़ती है ताकत, दिल के लिए ये कितना सही, विशेषज्ञ से जानिए

Excess Protein Use : शरीर में प्रोटीन का असर मसल्स (मांसपेशियों) पर कैसा होता है। इसको लेकर कई स्टडी हो चुकी है। इतना ही नहीं कई मेटा-एनालिसिस (meta-analyses) भी हो चुके हैं। इन अध्ययनों को देखने पर एक बात सामने आती है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग (resistance training) यानी वेट ट्रेनिंग के साथ अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाए, तो इसका थोड़ा-सा फायदा जरूर मिल सकता है। लेकिन कई रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि प्रोटीन बढ़ाने से शरीर पर कोई खास असर नहीं पड़ता। बल्कि, इससे नुकसान पहुंच जाता है।