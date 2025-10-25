Satish Shah Death Reason : फेमस एक्टर सतीश शाह की मौत, ये बीमारी बनी मौत का कारण

Satish Shah
Satish Shah Death Reason: भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के दिग्गज कलाकार सतीश शाह(Satish Shah) का निधन हो गया है। आज यानी 25 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली। 74 वर्षीय सतीश शाह किडनी से संबंधित समस्याओं से पीड़ित थे। सतीश रविलाल शाह का जन्म 25 जून 1951 को मुंबई में हुआ था। सतीश शाह देश के प्रतिष्ठित फिल्म इंस्टिट्यूट Film and Television Institute of India(FTII) से उन्होंने पढ़ाई की है। सतीश शाह 'यह जो है जिंदगी' शो से मशहूर हो गए थे।
सतीश शाह लंबे समय से किडनी की बिमारी से जूझ रहे थे। उनकी मौत किडनी फेल होने से हुई है। देशभर में कई हजार लोगों की मौत हर साल किडनी के फेल होने से हो जाती है।
बता दें, एक्टर सतीश ने कोविड 19 महामारी के दौरान भी वायरस के चपेट में आ गए थे। उस दौरान कोरोना वायरस को लेकर भी इलाज चला। हालांकि, वो उससे पूरी तरह रिकवर कर गए थे।
चार दशक से अधिक के करियर में, सतीश शाह फिल्म और टेलीविजन दोनों में खूब सराहे गए। उनको लोगों ने खूब पसंद किया। उनको 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो', 'कभी हां कभी ना', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' और 'ओम शांति ओम' जैसी लोकप्रिय हिट फिल्मों में खूब पसंद किया गया। साल 1983 में आई फिल्म 'जाने भी दो यारो' से उनको खूब लोकप्रियता हासिल हुई।
टेलीविजन पर, 'Sarabhai vs Sarabhai' में इंद्रवदन साराभाई का किरदार निभाकर वो टीवी की दुनिया में अमर हो गए। उनकी एक्टिंग को लोग आज भी खूब पसंद करते हैं।
एक्टर सतीश का जन्म गुजरात के मांडवी में हुआ था। सतीश की पढ़ाई जेवियर कॉलेज से हुई और फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ने के बाद वो फिल्मी दुनिया में चले गए।
