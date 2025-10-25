Satish Shah Death Reason : फेमस एक्टर सतीश शाह की मौत, ये बीमारी बनी मौत का कारण

Satish Shah Death Reason: भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के दिग्गज कलाकार सतीश शाह(Satish Shah) का निधन हो गया है। आज यानी 25 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली। 74 वर्षीय सतीश शाह किडनी से संबंधित समस्याओं से पीड़ित थे। सतीश रविलाल शाह का जन्म 25 जून 1951 को मुंबई में हुआ था। सतीश शाह देश के प्रतिष्ठित फिल्म इंस्टिट्यूट Film and Television Institute of India(FTII) से उन्होंने पढ़ाई की है। सतीश शाह 'यह जो है जिंदगी' शो से मशहूर हो गए थे।