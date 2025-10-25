Satish Shah Death: नहीं रहे साराभाई वर्सेस साराभाई फेम सतीश शाह, 74 की उम्र में हुआ निधन

बॉलीवुड फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाने वाले सतीश शाह ने टेलीविजन इंडस्ट्री में जो कमाल किया, वो काबिल-ए-तारीफ था। साल 1984 में उनके 'ये जो है जिंदगी', को आज भी याद किया जाता है। 55 एपिसोड वाले इस शो में सतीश शाह ने 55 अलग रोल निभाए थे, और हर किरदार दर्शकों के दिलों को छू गया था। इसके बाद उन्होंने 'फिल्मी चक्कर' और 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में बेहतरीन काम किया। आपको बता दें कि इन दोनों ही शोज में उनकी को-एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह रहीं थीं।