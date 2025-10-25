बेंगलुरु हिट एंड रन केस में सामने आया कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश का नाम, पुलिस को मिला CCTV फुटेज

Kannada Actress Divya Suresh: बेंगलुरु में देर रात हुई हिट-एंड-रन दुर्घटना के करीब तीन हफ्ते बाद केस में एक नया मोड़ आया है। ट्रैफिक पुलिस ने बीते शुक्रवार को कन्नड़ एक्ट्रेस और बिग बॉस कन्नड़ की एक्स कंटेस्टेंट दिव्या सुरेश की पहचान उस कार के चालक के रूप में की है। ये वही कार है जिसकी टक्कर से तीन लोग घायल हो गए थे। जानकारी के लिए बता दें कि बीती 4 अक्टूबर को तकरीबन 1:30 बजे बेंगलुरु के ब्यातारायणपुरा स्थित नित्या होटल के पास ये एक्सीडेंट हुआ था। दुर्घटना में घायल हुए लोगो में से एक किरण (बाइकर) ने 7 अक्टूबर को नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।