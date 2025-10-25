बेंगलुरु हिट एंड रन केस में सामने आया कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश का नाम, पुलिस को मिला CCTV फुटेज

बेंगलुरु हिट एंड रन केस में कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश का नाम आया सामने। (फोटो सोर्स: divyasuresh.official/Instagram)
Kannada Actress Divya Suresh: बेंगलुरु में देर रात हुई हिट-एंड-रन दुर्घटना के करीब तीन हफ्ते बाद केस में एक नया मोड़ आया है। ट्रैफिक पुलिस ने बीते शुक्रवार को कन्नड़ एक्ट्रेस और बिग बॉस कन्नड़ की एक्स कंटेस्टेंट दिव्या सुरेश की पहचान उस कार के चालक के रूप में की है। ये वही कार है जिसकी टक्कर से तीन लोग घायल हो गए थे। जानकारी के लिए बता दें कि बीती 4 अक्टूबर को तकरीबन 1:30 बजे बेंगलुरु के ब्यातारायणपुरा स्थित नित्या होटल के पास ये एक्सीडेंट हुआ था। दुर्घटना में घायल हुए लोगो में से एक किरण (बाइकर) ने 7 अक्टूबर को नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
वहीं, पुलिस के अनुसार, किरण जी अपनी चचेरी बहनों अनुषा और अनीता के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे। दुर्घटना के बाद, किरण (25) और अनुषा (24) को मामूली चोटें आईं। हालांकि, अनीता (33) का पैर टूट गया और उनको बीजीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी करानी पड़ी।
इसके साथ ही पुलिस ने ये भी कहा, 'कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश की पहचान CCTV फुटेज से हुई। पहले आये बयानों में टक्कर मारने वाले के बारे में अज्ञात ने बताया था कि कार को एक महिला चला रही थी। बाद में पुलिस ने छान-बीन के दौरान आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कार का पता किया तो पता चला और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वो कार दिव्या सुरेश की थी। कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
दिव्या सुरेश कई कन्नड़ फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, जिनमें से एक फिल्म का नाम है 'राउडी बेबी'। इसके अलावा वो बिग बॉस कन्नड़ में भी कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ चुकी हैं।
