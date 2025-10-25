Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

बेंगलुरु हिट एंड रन केस में सामने आया कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश का नाम, पुलिस को मिला CCTV फुटेज

Kannada Actress Divya Suresh: तीन हफ्ते पहले बेंगलुरु में हुए हिट-एंड-रन केस ने एक नया मोड़ लिया है। पुलिस को CCTV फुटेज मिला है जिसमें कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश की कार सामने आई है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 25, 2025

Kannada Actress Divya Suresh

बेंगलुरु हिट एंड रन केस में कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश का नाम आया सामने। (फोटो सोर्स: divyasuresh.official/Instagram)

Kannada Actress Divya Suresh: बेंगलुरु में देर रात हुई हिट-एंड-रन दुर्घटना के करीब तीन हफ्ते बाद केस में एक नया मोड़ आया है। ट्रैफिक पुलिस ने बीते शुक्रवार को कन्नड़ एक्ट्रेस और बिग बॉस कन्नड़ की एक्स कंटेस्टेंट दिव्या सुरेश की पहचान उस कार के चालक के रूप में की है। ये वही कार है जिसकी टक्कर से तीन लोग घायल हो गए थे। जानकारी के लिए बता दें कि बीती 4 अक्टूबर को तकरीबन 1:30 बजे बेंगलुरु के ब्यातारायणपुरा स्थित नित्या होटल के पास ये एक्सीडेंट हुआ था। दुर्घटना में घायल हुए लोगो में से एक किरण (बाइकर) ने 7 अक्टूबर को नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

वहीं, पुलिस के अनुसार, किरण जी अपनी चचेरी बहनों अनुषा और अनीता के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे। दुर्घटना के बाद, किरण (25) और अनुषा (24) को मामूली चोटें आईं। हालांकि, अनीता (33) का पैर टूट गया और उनको बीजीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी करानी पड़ी।

इसके साथ ही पुलिस ने ये भी कहा, 'कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश की पहचान CCTV फुटेज से हुई। पहले आये बयानों में टक्कर मारने वाले के बारे में अज्ञात ने बताया था कि कार को एक महिला चला रही थी। बाद में पुलिस ने छान-बीन के दौरान आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कार का पता किया तो पता चला और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वो कार दिव्या सुरेश की थी। कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

दिव्या सुरेश कई कन्नड़ फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, जिनमें से एक फिल्म का नाम है 'राउडी बेबी'। इसके अलावा वो बिग बॉस कन्नड़ में भी कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ चुकी हैं।

ये भी पढ़ें

मशहूर सिंगर गिरफ्तार, 19 साल की लड़की ने लगाया यौन शोषण का आरोप, बोलीं- स्टूडियो में बुलाया फिर मेरे साथ…
बॉलीवुड
Sachin Sanghvi accused of sexual harassment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

tollywood

Published on:

25 Oct 2025 11:01 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / बेंगलुरु हिट एंड रन केस में सामने आया कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश का नाम, पुलिस को मिला CCTV फुटेज

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बुरे फंसे दो फेमस सुपरस्टार, गर्दन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जानें पूरा मामला?

K Srikant-Krishna Kumar
टॉलीवुड

MC Sabesan Funeral: पंकज धीर और असरानी के बाद मशहूर सिंगर-कंपोजर का निधन, आज दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार

MC Sabesan Funeral
टॉलीवुड

दीपावली पर रजनीकांत ने लूटी महफिल, ‘जेलर 2’ का BTS वीडियो आया सामने

Rajinikanth Jailer 2 BTS Video
टॉलीवुड

तलाक के बाद फेमस एक्ट्रेस ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

Malayalam Actress and influencer Archana Kavi Marriage
टॉलीवुड

Raju Talikote Dies: फेमस एक्टर- कॉमेडियन को आया हार्ट अटैक, शूटिंग के दौरान मौत

Raju Talikote Dies at 62
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.