मशहूर सिंगर गिरफ्तार, 19 साल की लड़की ने लगाया यौन शोषण का आरोप, बोलीं- स्टूडियो में बुलाया फिर मेरे साथ…

Sachin Sanghvi Accused Of Sexual Harassment: बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और गायक सचिन सांघवी पर एक ऐसा आरोप लगा है, जिसने पूरे इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। 24 अक्टूबर 2025 को खबर आई कि सचिन को यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें जमानत मिल गई। पीड़िता का दावा है कि यह सब म्यूजिक एल्बम में मौका और शादी के झूठे वादों के बहाने हुआ।