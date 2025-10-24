Patrika LogoSwitch to English

मशहूर सिंगर गिरफ्तार, 19 साल की लड़की ने लगाया यौन शोषण का आरोप, बोलीं- स्टूडियो में बुलाया फिर मेरे साथ…

Sachin Sanghvi Sexual Harassment Case: मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर सचिन सांघवी पर एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाया है। उसके मुताबिक, सिंगर ने काम देने के बहाने उसका यौन शोषण किया है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 24, 2025

Sachin Sanghvi accused of sexual harassment

मशहूर सिंगर सचिन सांघवी पर लगा गंभीर आरोप। (इमेज सोर्स: एक्स)

Sachin Sanghvi Accused Of Sexual Harassment: बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और गायक सचिन सांघवी पर एक ऐसा आरोप लगा है, जिसने पूरे इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। 24 अक्टूबर 2025 को खबर आई कि सचिन को यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें जमानत मिल गई। पीड़िता का दावा है कि यह सब म्यूजिक एल्बम में मौका और शादी के झूठे वादों के बहाने हुआ।

पीड़िता का दर्दभरा बयान

पीड़िता ने पुलिस शिकायत में खुलासा किया कि फरवरी 2024 में सचिन ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। बातें बढ़ीं, नंबर्स एक्सचेंज हुए, और सचिन ने उन्हें अपने स्टूडियो बुलाया। वहां शादी का लालच देकर, कई बार यौन शोषण किया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और सचिन को 23 अक्टूबर को अरेस्ट कर लिया।

वकील का जोरदार जवाब

सचिन के वकील आदित्य मिठे ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए बयान में उन्होंने कहा, "ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया, इसलिए तुरंत जमानत मिल गई।"

सचिन-जिगर को जोड़ी हिट्स की मशीन

2009 से बॉलीवुड में धमाल मचाने वाली यह जोड़ी 60 से ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक दे चुकी है। ‘फालतू’ से शुरू होकर ‘शोर इन द सिटी’, ‘ओह माई गॉड’, ‘एबीसीडी’, ‘शुद्ध देसी रोमांस’, ‘बदलापुर’, ‘हिंदी मीडियम’, ‘राब्ता’, ‘स्त्री’, ‘भेड़िया’, ‘मुंज्या’ जैसी ब्लॉकबस्टर्स उनके नाम हैं।

हाल ही में 'स्त्री 2' का 'आज की रात' सुपरहिट रहा, और दिवाली रिलीज 'थम्मा' (अयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर) में भी उनका संगीत है। 'परम सुंदरी' जैसे ट्रैक्स ने उन्हें फैन फेवरेट बनाया। इस केस में अब आगे क्या होगा, देखना बाकी है?

फिलहाल इस मामले पर सचिन ने खुद चुप्पी साध रखी है, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट हो चुका है। पार्टनर जिगर सरैया ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया है।

Published on:

24 Oct 2025 08:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मशहूर सिंगर गिरफ्तार, 19 साल की लड़की ने लगाया यौन शोषण का आरोप, बोलीं- स्टूडियो में बुलाया फिर मेरे साथ…

