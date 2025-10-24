बुरे फंसे दो फेमस सुपरस्टार, गर्दन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जानें पूरा मामला?

इस मामले में चेन्नई पुलिस ने बिना देरी करते हुए प्रारंभिक जांच के दौरान श्रीकांत और कृष्ण कुमार दोनों को गिरफ्तार किया था। यही नहीं पुलिस ने उनके साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अन्नाद्रमुक के पूर्व पदाधिकारी टी. प्रसाद शामिल थे। टी. प्रसाद पर आरोप था कि उन्होंने श्रीकांत और अन्य लोगों को कथित रूप से कोकीन (Cocaine Smuggling Case) की आपूर्ति की। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने छापेमारी में 11 ग्राम कोकीन, 10 ग्राम मेथ और 2 ग्राम गांजा बरामद किया।