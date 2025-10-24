बुरे फंसे दो फेमस सुपरस्टार, गर्दन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जानें पूरा मामला?

एक्टर के. श्रीकांत और कृष्ण कुमार की फोटो (सोर्स: एक्स)
Cocaine Smuggling Case: तमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रसिद्ध अभिनेता के. श्रीकांत और कृष्ण कुमार इस समय कोकीन तस्करी (Cocaine Smuggling Case) से जुड़े धनशोधन मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोनों कलाकारों को पूछताछ के लिए तलब किया है।
सूत्रों के मुताबिक, श्रीकांत को 27 अक्टूबर और कृष्ण कुमार को 28 अक्टूबर, 2025 को पेश होने का समन भेजा गया है, जहां उनके बयान धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज किए जाएंगे।
इस मामले में चेन्नई पुलिस ने बिना देरी करते हुए प्रारंभिक जांच के दौरान श्रीकांत और कृष्ण कुमार दोनों को गिरफ्तार किया था। यही नहीं पुलिस ने उनके साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अन्नाद्रमुक के पूर्व पदाधिकारी टी. प्रसाद शामिल थे। टी. प्रसाद पर आरोप था कि उन्होंने श्रीकांत और अन्य लोगों को कथित रूप से कोकीन (Cocaine Smuggling Case) की आपूर्ति की। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने छापेमारी में 11 ग्राम कोकीन, 10 ग्राम मेथ और 2 ग्राम गांजा बरामद किया।
श्रीकांत और कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बाद में जुलाई में मद्रास उच्च न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने सशर्त जमानत देते समय माना कि उनके पास से कोई बड़ा अवैध पदार्थ बरामद नहीं हुआ और दोनों केवल व्यक्तिगत उपयोग के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद से दोनों कलाकार जमानत पर हैं। उनके वकील का दावा है कि दोनों पूरी तरह से ईडी की जांच में सहयोग कर रहे हैं।
ईडी ने इस मामले में जेल में बंद प्रशांत, जवाहर और प्रदीप कुमार से भी सीधे पूछताछ करने की योजना बनाई है। इसके लिए ईडी ने ड्रग मामलों की विशेष अदालत में याचिका दायर की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच का उद्देश्य यह समझना है कि कथित अवैध तरीके से अर्जित धन का उपयोग कैसे हुआ और इस धन का लाभ किसने उठाया।
अब तक मिली जानकारी के अनुसार, अभिनेता के. श्रीकांत पर आरोप है कि वह कई ड्रग सप्लायर्स के संपर्क में थे, और उन्होंने कथित तौर पर कोकीन समेत अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया था।
इस मामले में जॉन नाम के एक मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने जांच के दौरान खुलासा किया कि उसने प्रदीप कुमार को ड्रग्स (Cocaine Smuggling Case) सप्लाई की थी। पुलिस और ईडी को जांच में लेन-देन के सबूत के रूप में करीब 40,000 नकद भी बरामद हुए हैं।
बड़ी खबरेंView All
टॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग