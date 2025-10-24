MC Sabesan Funeral: पंकज धीर और असरानी के बाद मशहूर सिंगर-कंपोजर का निधन, आज दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार

अभिनेता कायल देवराज ने मशहूर संगीतकार एमसी सबेसन के निधन की पुष्टि की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, “23 अक्टूबर को संगीतकार सबेसन का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध संगीतकार और गायक ‘थेनिसाई थेंड्राल’ देवा के छोटे भाई थे। सबेश, जो संगीतकार एवं फिल्म संगीतकार संघ के अध्यक्ष भी थे, का निधन आज दोपहर करीब 12:15 बजे चेन्नई में अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण हुआ।”