बॉलीवुड

‘महाभारत’ में निभाया था दुर्योधन और कर्ण का किरदार, रियल लाइफ में भी पुनीत इस्सर और पंकज धीर की दोस्ती बेमिसाल

Puneet Issar-Pankaj Dheer Friendship: रील ही नहीं रियल लाइफ में भी अटूट है, पुनीत इस्सर और पंकज धीर की दोस्ती। चलिए आपको बताते हैं, उनकी 40 साल पुरानी दोस्ती के बारे में…

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 19, 2025

Puneet Issar Latest Post

पुनीत इस्सर-पंकज धीर की फोटो (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Puneet Issar Latest Post: ‘महाभारत’ में दुर्योधन का दमदार किरदार निभाने वाले जाने-माने एक्टर पुनीत इस्सर ने हाल ही में अपने पुराने दोस्त पंकज धीर के साथ अपनी गहरी दोस्ती पर दिल छू लेने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि उनकी यारी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं, बल्कि पिछले 40 सालों से भी ज्यादा वक्त से उतनी ही मजबूत है।

पुनीत ने अपने इंस्टाग्राम पर ‘महाभारत’ के दिनों की कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें दोनों की शानदार बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है। इन तस्वीरों के साथ पुनीत ने एक भावुक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे दोनों ने साथ में हंसी, मुश्किलें और जिंदगी के कई खूबसूरत पल बांटे। उनके मुताबिक, पंकज सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि भाई जैसे हैं, जिन्होंने हर मोड़ पर उनका साथ दिया है।

इमोशनल ट्रिब्यूट

तस्वीरों के साथ, एक्टर ने एक दिल को छू लेने वाला इमोशनल ट्रिब्यूट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी दोस्ती की गहराई, इतने सालों में बनाई गई यादों और ज़िंदगी के हर मोड़ पर उनके अटूट सपोर्ट के बारे में बात की। पुनीत इस्सर ने लिखा, “आखिरकार अब यह बात समझ में आने लगी है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मेरा भाई। अब और नहीं रहा। यह सच में सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान है.. उसके परिवार के लिए… फिल्म इंडस्ट्री के लिए… उसके फैंस के लिए.. यह मेरे लिए भी पर्सनली बहुत बड़ा नुकसान है। हमारा रिश्ता खास था। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ दोस्ती सिर्फ प्रोजेक्ट के हिसाब से होती है.. हमारे ज़्यादातर परमानेंट दुश्मन होते हैं लेकिन टेम्पररी दोस्त होते हैं.. लेकिन पंकज और मेरे बीच दोस्ती का एक अटूट रिश्ता था जो 40 से ज़्यादा सालों तक चला। कुछ ही लोग होते हैं.. जिनकी फैमिली वैल्यूज़.. वर्क एथिक्स.. ज़िंदगी के प्रति नज़रिया.. आपसे इतना मिलता-जुलता होता है… कि आप सेट के बाहर भी बातचीत कर सकें। पंकज और मुझमें, यह था..”

उनकी पोस्ट में आगे लिखा था, “मेरे और पंकज के मामले में.. रियलिटी ने स्क्रीन पर हमारे निभाए गए रोल्स की नकल की। ​​करण और दुर्योधन की तरह, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। हमारा रिश्ता भाइयों से भी ज़्यादा मज़बूत था। हमने एक-दूसरे का साथ दिया। हमने जो सफ़र शेयर किया.. वह असली मर्दों वाला था.. स्ट्रेट आगे…ईमानदार…टू द पॉइंट…रियल…सच में सच बोलना…और किसी के सामने झुकना नहीं…..उनकी विरासत उनके बेटे निकितिन, उनकी पत्नी नीता, बेटी नितिका, उनके जीवनसाथी और पोते-पोतियों में ज़िंदा है। सच में एक अच्छी जिंदगी जी। पंकज जिंदगी, एनर्जी, ह्यूमर और अच्छी समझ से भरे थे।”

आखिर में महाभारत में कर्ण का अंतिम संस्कार करते समय दुर्योधन की कही एक लाइन कोट करूँगा: - मेरे मित्र… मेरे भाई.. मेरे जीवन आधार… तेरे प्रेम, तेरी निष्ठा को वंदन मेरा बार-बार… हे करण… तेरा यश चमके गा जगह में हे मित्र… करोड़ो सूर्य समान… तुम नक्षत्र मित्रता के बन कर, चराचर ब्रह्माण्ड में चमको गे… यश की आखिरी रश्मि बन कर, रश्मि राठी तुम दमको गे… हे रश्मि राठी… तुम दमको गे।”

पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से निधन

‘महाभारत’ में कर्ण का दमदार किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अमर हो चुके एक्टर पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे। 15 अक्टूबर को 68 साल की उम्र में उन्होंने कैंसर से लंबी और हिम्मत भरी लड़ाई के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया।

पंकज धीर सिर्फ एक शानदार अभिनेता ही नहीं, बल्कि अपनी शांत मुस्कान और मजबूत शख्सियत के लिए भी जाने जाते थे। ‘महाभारत’ में उनके निभाए गए कर्ण के रोल ने उन्हें अमर कर दिया, और आज भी दर्शक उन्हें उसी गरिमा और सम्मान के साथ याद करते हैं।

image

Published on:

19 Oct 2025 04:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'महाभारत' में निभाया था दुर्योधन और कर्ण का किरदार, रियल लाइफ में भी पुनीत इस्सर और पंकज धीर की दोस्ती बेमिसाल

