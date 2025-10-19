‘महाभारत’ में निभाया था दुर्योधन और कर्ण का किरदार, रियल लाइफ में भी पुनीत इस्सर और पंकज धीर की दोस्ती बेमिसाल

तस्वीरों के साथ, एक्टर ने एक दिल को छू लेने वाला इमोशनल ट्रिब्यूट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी दोस्ती की गहराई, इतने सालों में बनाई गई यादों और ज़िंदगी के हर मोड़ पर उनके अटूट सपोर्ट के बारे में बात की। पुनीत इस्सर ने लिखा, “आखिरकार अब यह बात समझ में आने लगी है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मेरा भाई। अब और नहीं रहा। यह सच में सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान है.. उसके परिवार के लिए… फिल्म इंडस्ट्री के लिए… उसके फैंस के लिए.. यह मेरे लिए भी पर्सनली बहुत बड़ा नुकसान है। हमारा रिश्ता खास था। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ दोस्ती सिर्फ प्रोजेक्ट के हिसाब से होती है.. हमारे ज़्यादातर परमानेंट दुश्मन होते हैं लेकिन टेम्पररी दोस्त होते हैं.. लेकिन पंकज और मेरे बीच दोस्ती का एक अटूट रिश्ता था जो 40 से ज़्यादा सालों तक चला। कुछ ही लोग होते हैं.. जिनकी फैमिली वैल्यूज़.. वर्क एथिक्स.. ज़िंदगी के प्रति नज़रिया.. आपसे इतना मिलता-जुलता होता है… कि आप सेट के बाहर भी बातचीत कर सकें। पंकज और मुझमें, यह था..”