Pankaj Dheer Funeral: भारी सुरक्षा के बीच सलमान खान ने दी पंकज धीर को श्रद्धांजलि, वीडियो आया सामने

पंकज धीर को टीवी धारावाहिक 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका और 'चंद्रकांता', 'द ग्रेट मराठा', 'युग' तथा 'बढ़ो बहू' में उनकी अन्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 'सड़क', 'सोल्जर' और 'बादशाह' शामिल थीं। जहां 'महाभारत' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, वहीं फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स ने बॉलीवुड में उनकी मौजूदगी दर्ज कराई।