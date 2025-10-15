Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Pankaj Dheer Funeral: भारी सुरक्षा के बीच सलमान खान ने दी पंकज धीर को श्रद्धांजलि, वीडियो आया सामने

Pankaj Dheer Funeral: फुल सिक्योरिटी के साथ पंकज धीर के अंतिम संस्कार में पहुंचे सलमान खान। आप भी देखें इमोशनल वीडियो।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 15, 2025

Pankaj Dheer Funeral: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, दिग्गज एक्टर पंकज धीर को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बुधवार को 68 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद पंकज धीर का निधन हो गया।

उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले (पश्चिम) स्थित पवन हंस श्मशान घाट में हुआ, जहां फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग उन्हें अलविदा कहने पहुंचे।

इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सलमान खान भी पहुंचे। पंकज धीर और उनके बेटे निकितिन धीर के साथ सलमान का रिश्ता हमेशा से बेहद करीबी रहा है। अंतिम यात्रा के दौरान सलमान ने भावुक निकितिन को गले लगाकर सांत्वना दी, और इस पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सलमान खान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में पंकज धीर के करीबी दोस्त फिरोज खान, शाहबाज खान और अन्य फिल्मी सितारों को देखा जा सकता है। सभी ने उनके बेटे को गले लगाकर सांत्वना दी।

धारावाहिक 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए मशहूर पंकज धीर ने सलमान खान के साथ 'सनम बेवफा' और 'तुमको ना भूल पाएंगे' में काम किया था। दिवंगत अभिनेता के बेटे निकितिन धीर ने भी सलमान के साथ 'रेडी' और 'दबंग 2' जैसी फिल्मों में काम किया है।

पंकज धीर के निधन की खबर उनके सबसे करीबी दोस्त फिरोज खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके बाद से ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग श्रद्धांजलि देने लगे। फिरोज खान ने पंकज के साथ महाभारत सीरियल में काम किया था।

उन्होंने पंकज धीर को श्रद्धांजलि देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, “एक सज्जन व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपकी बहुत याद आएगी, दोस्त पंकज धीर।”

पंकज धीर को टीवी धारावाहिक 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका और 'चंद्रकांता', 'द ग्रेट मराठा', 'युग' तथा 'बढ़ो बहू' में उनकी अन्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 'सड़क', 'सोल्जर' और 'बादशाह' शामिल थीं। जहां 'महाभारत' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, वहीं फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स ने बॉलीवुड में उनकी मौजूदगी दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें

Madhumati Death: पंकज धीर के बाद; दिग्गज एक्ट्रेस की हुई मौत, फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिए एक ही दिन में दो अनमोल रत्न
बॉलीवुड
Madhumati Death: Mourning spread in Bollywood

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

सलमान खान

Updated on:

15 Oct 2025 08:42 pm

Published on:

15 Oct 2025 08:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Pankaj Dheer Funeral: भारी सुरक्षा के बीच सलमान खान ने दी पंकज धीर को श्रद्धांजलि, वीडियो आया सामने

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पंकज धीर का वो सच, जिसे नहीं जानते लोग! अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी से जुड़ी है बात

Pankaj Dheer leads in popularity polls
बॉलीवुड

आंख में लगा था तीर और टूट गईं थीं उंगलियां, जब बाल-बाल बचे थे महाभारत के ‘कर्ण’ पंकज धीर

Pankaj Dheer in Mahabharat as Karna
मनोरंजन

38 करोड़ के बजट के बाद भी फ्लॉप हुई ये फिल्म, जानें आखिर क्या थी इसकी वजह

38 करोड़ के बजट के बाद भी फ्लॉप हुई ये फिल्म, जानें आखिर क्या है इसकी वजह
बॉलीवुड

Madhumati Death: पंकज धीर के बाद; दिग्गज एक्ट्रेस की हुई मौत, फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिए एक ही दिन में दो अनमोल रत्न

Madhumati Death: Mourning spread in Bollywood
बॉलीवुड

‘तुझे रब ने बनाया किस लिए…’ 33 साल बाद भी इस रोमांटिक गाने ने नहीं खोया अपना जादू, बना क्लासिक सॉन्ग

'तुझे रब ने बनाया किस लिए...' 33 साल बाद भी इस रोमांटिक गाने ने नहीं खोया अपना जादू, बना कल्ट सॉन्ग
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.