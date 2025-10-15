Pankaj Dheer Funeral: भारी सुरक्षा के बीच सलमान खान ने दी पंकज धीर को श्रद्धांजलि, वीडियो आया सामने

Pankaj Dheer Funeral: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, दिग्गज एक्टर पंकज धीर को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बुधवार को 68 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद पंकज धीर का निधन हो गया।
उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले (पश्चिम) स्थित पवन हंस श्मशान घाट में हुआ, जहां फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग उन्हें अलविदा कहने पहुंचे।
इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सलमान खान भी पहुंचे। पंकज धीर और उनके बेटे निकितिन धीर के साथ सलमान का रिश्ता हमेशा से बेहद करीबी रहा है। अंतिम यात्रा के दौरान सलमान ने भावुक निकितिन को गले लगाकर सांत्वना दी, और इस पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
सलमान खान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में पंकज धीर के करीबी दोस्त फिरोज खान, शाहबाज खान और अन्य फिल्मी सितारों को देखा जा सकता है। सभी ने उनके बेटे को गले लगाकर सांत्वना दी।
धारावाहिक 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए मशहूर पंकज धीर ने सलमान खान के साथ 'सनम बेवफा' और 'तुमको ना भूल पाएंगे' में काम किया था। दिवंगत अभिनेता के बेटे निकितिन धीर ने भी सलमान के साथ 'रेडी' और 'दबंग 2' जैसी फिल्मों में काम किया है।
पंकज धीर के निधन की खबर उनके सबसे करीबी दोस्त फिरोज खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके बाद से ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग श्रद्धांजलि देने लगे। फिरोज खान ने पंकज के साथ महाभारत सीरियल में काम किया था।
उन्होंने पंकज धीर को श्रद्धांजलि देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, “एक सज्जन व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपकी बहुत याद आएगी, दोस्त पंकज धीर।”
पंकज धीर को टीवी धारावाहिक 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका और 'चंद्रकांता', 'द ग्रेट मराठा', 'युग' तथा 'बढ़ो बहू' में उनकी अन्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 'सड़क', 'सोल्जर' और 'बादशाह' शामिल थीं। जहां 'महाभारत' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, वहीं फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स ने बॉलीवुड में उनकी मौजूदगी दर्ज कराई।
