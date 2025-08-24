Foods To Eat For Kidney Failure: किडनी फेलियर से बचना है? तो डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें

Foods To Eat For Kidney Failure: तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान से जुड़ी लापरवाही अक्सर सेहत से जुड़ी परेशानियों की जड़ बन जाती है, जैसे कि किडनी से जुड़ी समस्याएं। आजकल किडनी फेलियर एक सामान्य समस्या बन गई है।जैसा कि हम जानते हैं, किडनी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो खून को साफ करने, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और शरीर में तरल संतुलन बनाए रखने का काम करती है।हालांकि, किडनी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा कारण है, सही तरीके से खानपान का ध्यान न रखना। इसलिए इस लेख में हम जानेंगे कि किन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।