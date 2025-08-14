Daily Foods Damage Kidney : सोडा से नमक तक इन 5 रोजाना के खानों से हो सकती है किडनी खराब

यह केवल एक बार के खाने या एक नाश्ते की बात नहीं है। दरअसल रोजाना ऐसे खाने के संपर्क में आने से हमारी किडनी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है। समय के साथ यह उन लोगों में भी किडनी की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है जिन्हें पहले कोई समस्या नहीं थी। इन बीमारियों में पेशाब में प्रोटीन का जाना, हाई ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन, किडनी स्टोन, और स्टेज 1-2 सीकेडी (क्रोनिक किडनी डिजीज) जैसी समस्याएं शामिल हैं।