Protein Powder को पानी के साथ पिएं या दूध के साथ? जानिए सही तरीका क्या है

दूध के साथ प्रोटीन पाउडर लेने पर आपको अतिरिक्त कैलोरी, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं। यह उन लोगों के लिए खासतौर पर अच्छा है जो वजन बढ़ाना चाहते हैं या मसल मास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूध में मौजूद फैट और कार्ब्स शरीर को देर तक ऊर्जा देते हैं। इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती। दूध के साथ शेक का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। खासकर अगर प्रोटीन पाउडर चॉकलेट या वनीला फ्लेवर में है तो इसका टेस्ट और रिच हो जाता है। दूध से आपको कैल्शियम, विटामिन D और B12 जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जो हड्डियों की मजबूती और इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार हैं।