Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Protein Powder को पानी के साथ पिएं या दूध के साथ? जानिए सही तरीका क्या है

Protein Powder With Milk Or Water: क्या प्रोटीन पाउडर दूध के साथ लेना चाहिए या पानी के साथ? जानें दोनों तरीकों के फायदे और नुकसान, ताकि आप अपने फिटनेस गोल्स के हिसाब से सही चुनाव कर सकें।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 04, 2025

Protein Powder With Milk Or Water (photo- gemini ai)

Protein Powder With Milk Or Water: आजकल फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। लोग जिम जाना, एक्सरसाइज करना और हेल्दी डाइट लेना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं। इसी बीच प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल भी आम हो गया है। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में आता है। क्या प्रोटीन पाउडर को दूध के साथ लेना बेहतर है या पानी के साथ? इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। आइए विस्तार से जानते हैं।

दूध के साथ प्रोटीन पाउडर लेने के फायदे

दूध के साथ प्रोटीन पाउडर लेने पर आपको अतिरिक्त कैलोरी, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं। यह उन लोगों के लिए खासतौर पर अच्छा है जो वजन बढ़ाना चाहते हैं या मसल मास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूध में मौजूद फैट और कार्ब्स शरीर को देर तक ऊर्जा देते हैं। इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती। दूध के साथ शेक का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। खासकर अगर प्रोटीन पाउडर चॉकलेट या वनीला फ्लेवर में है तो इसका टेस्ट और रिच हो जाता है। दूध से आपको कैल्शियम, विटामिन D और B12 जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जो हड्डियों की मजबूती और इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार हैं।

पानी के साथ प्रोटीन पाउडर लेने के फायदे

जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए पानी के साथ प्रोटीन लेना बेस्ट है। इसमें अतिरिक्त कैलोरी नहीं होती और यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। वर्कआउट के बाद शरीर को तुरंत प्रोटीन चाहिए होता है। पानी के साथ लिया गया प्रोटीन पाउडर दूध की तुलना में जल्दी अब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसे पोस्ट-वर्कआउट शेक के लिए परफेक्ट माना जाता है। कई लोगों को दूध से गैस या ब्लोटिंग की समस्या होती है। ऐसे लोगों के लिए पानी के साथ प्रोटीन लेना ज्यादा आसान और हल्का रहता है। पानी के साथ शेक बनाना आसान है और आपको दूध को ठंडा रखने की झंझट भी नहीं होती। बाहर ट्रैवल करते समय यह सबसे सुविधाजनक विकल्प है।

कौन सा बेहतर है?

यह पूरी तरह आपके फिटनेस गोल्स पर निर्भर करता है। अगर आपका लक्ष्य वजन बढ़ाना और मसल मास बनाना है तो दूध सही विकल्प है। अगर आप वजन कम करना या फास्ट डाइजेशन चाहते हैं तो पानी आपके लिए बेहतर रहेगा।

मिक्स ऑप्शन

कुछ लोग दूध और पानी दोनों को मिलाकर प्रोटीन शेक बनाते हैं। यह बैलेंस्ड तरीका है जिसमें स्वाद भी अच्छा रहता है और डाइजेशन भी हल्का रहता है। प्रोटीन पाउडर को दूध या पानी के साथ लेना आपकी बॉडी टाइप और फिटनेस टारगेट पर निर्भर करता है। सही विकल्प चुनकर आप अपने फिटनेस रिजल्ट्स को और बेहतर बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें

20 साल से कम उम्र वालों को नहीं लेने चाहिए प्रोटीन सप्लीमेंट, रोज लेने से भी बचें
डाइट फिटनेस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

04 Oct 2025 05:14 pm

Hindi News / Lifestyle News / Protein Powder को पानी के साथ पिएं या दूध के साथ? जानिए सही तरीका क्या है

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Fat Burning Exercise : बिना दौड़े करें फैट बर्न, इन एक्सरसाइज से मिलते हैं बेहतर रिजल्ट

Fat Burning Exercise
लाइफस्टाइल

Karwa Chauth 2025: क्या करवा चौथ के दिन पीरियड्स में व्रत और पूजा करना सही है? जानिए सही तरीका और उपाय

Karwa Chauth ,Karwa Chauth 2025,Karwa Chauth Puja,Periods,Karwa Chauth Vrat 2025,
लाइफस्टाइल

Akshay Kumar Health: तीन बार इस भयंकर बीमारी से लड़कर जीते अक्षय कुमार, फिर ऐसे हुए फिट

Akshay Kumar wellness journey, early dinner, Akshay Kumar fitness tips,
स्वास्थ्य

‘भइया, मत बिगड़ो प्लीज’, Pankaj Tripathi के अतरंगी लुक पर आया रणवीर का रिएक्शन तो फैंस ने कह दी ऐसी बात

Pankaj Tripathi
फैशन

Pollution Effect Heart: दिल के लिए प्रदूषण बना ‘साइलेंट किलर’, हर साल लाखों मौत, बचाव के लिए बदलें ये आदतें

AIR Pollution,Air pollution heart disease risk,Stroke caused by air pollution
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.