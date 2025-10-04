Protein Powder को पानी के साथ पिएं या दूध के साथ? जानिए सही तरीका क्या है

Protein Powder With Milk Or Water (photo- gemini ai)
Protein Powder With Milk Or Water: आजकल फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। लोग जिम जाना, एक्सरसाइज करना और हेल्दी डाइट लेना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं। इसी बीच प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल भी आम हो गया है। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में आता है। क्या प्रोटीन पाउडर को दूध के साथ लेना बेहतर है या पानी के साथ? इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। आइए विस्तार से जानते हैं।
दूध के साथ प्रोटीन पाउडर लेने पर आपको अतिरिक्त कैलोरी, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं। यह उन लोगों के लिए खासतौर पर अच्छा है जो वजन बढ़ाना चाहते हैं या मसल मास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूध में मौजूद फैट और कार्ब्स शरीर को देर तक ऊर्जा देते हैं। इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती। दूध के साथ शेक का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। खासकर अगर प्रोटीन पाउडर चॉकलेट या वनीला फ्लेवर में है तो इसका टेस्ट और रिच हो जाता है। दूध से आपको कैल्शियम, विटामिन D और B12 जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जो हड्डियों की मजबूती और इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार हैं।
जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए पानी के साथ प्रोटीन लेना बेस्ट है। इसमें अतिरिक्त कैलोरी नहीं होती और यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। वर्कआउट के बाद शरीर को तुरंत प्रोटीन चाहिए होता है। पानी के साथ लिया गया प्रोटीन पाउडर दूध की तुलना में जल्दी अब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसे पोस्ट-वर्कआउट शेक के लिए परफेक्ट माना जाता है। कई लोगों को दूध से गैस या ब्लोटिंग की समस्या होती है। ऐसे लोगों के लिए पानी के साथ प्रोटीन लेना ज्यादा आसान और हल्का रहता है। पानी के साथ शेक बनाना आसान है और आपको दूध को ठंडा रखने की झंझट भी नहीं होती। बाहर ट्रैवल करते समय यह सबसे सुविधाजनक विकल्प है।
यह पूरी तरह आपके फिटनेस गोल्स पर निर्भर करता है। अगर आपका लक्ष्य वजन बढ़ाना और मसल मास बनाना है तो दूध सही विकल्प है। अगर आप वजन कम करना या फास्ट डाइजेशन चाहते हैं तो पानी आपके लिए बेहतर रहेगा।
कुछ लोग दूध और पानी दोनों को मिलाकर प्रोटीन शेक बनाते हैं। यह बैलेंस्ड तरीका है जिसमें स्वाद भी अच्छा रहता है और डाइजेशन भी हल्का रहता है। प्रोटीन पाउडर को दूध या पानी के साथ लेना आपकी बॉडी टाइप और फिटनेस टारगेट पर निर्भर करता है। सही विकल्प चुनकर आप अपने फिटनेस रिजल्ट्स को और बेहतर बना सकते हैं।
