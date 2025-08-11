Nose Picking and Alzheimer : नाक में बार-बार उंगली डालने से हो सकती है ये गंभीर बीमारी, जानिए क्या है ये रोग

वैज्ञानिक अब इस पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? ये बैक्टीरिया चूहों में तेजी से फैलते हैं और 24 से 72 घंटों के भीतर मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि बैक्टीरिया और वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचने के लिए नाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या मनुष्यों में भी ऐसा ही होता है या क्या एमिलॉइड-बीटा प्लेक वास्तव में अल्जाइमर का कारण बनते हैं। लेकिन सेंट जॉन का कहना है कि इसकी जांच जरूरी है। हमें मनुष्यों पर यह अध्ययन करना होगा और यह पुष्टि करनी होगी कि क्या यही मार्ग उसी तरह काम करता है। उन्होंने कहा, हम यह जरूर जानते हैं कि ये बैक्टीरिया मनुष्यों में भी मौजूद होते हैंलेकिन हमने यह पता नहीं लगाया है कि वे वहां कैसे पहुंचते हैं।