Ameesha Patel fitness Secrets : टोंड बॉडी और जबरदस्त स्टेमिना, अमीषा पटेल ने बताया 50 में भी जवान दिखने का उनका फिटनेस मंत्र

Ameesha Patel Workout : अमीषा पटेल फिटनेस की दीवानी हैं और इंस्टाग्राम पर उनके नए वीडियो ने उनके प्रशंसकों को प्रेरित किया है। एक्ट्रेस अपने फिटनेस कोच की देखरेख में भारी वजन उठाते और रिवर्स लंजेस करते हुए दिखाई दे रही हैं। टोंड बॉडी और जबरदस्त स्टेमिना का यह वीडियो देखें जो शायद आपको आज ही जिम जाने की इच्छा होने लगेगी । 50 वर्षीय अमीषा पटेल (Ameesha Patel) के लिए फिटनेस हमेशा से प्राथमिकता रही है। उन्होंने अच्छी डाइट और नियमित वर्कआउट रूटीन की मदद से एक शानदार बॉडी बनाए रखी है।