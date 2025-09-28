Ameesha Patel fitness Secrets : टोंड बॉडी और जबरदस्त स्टेमिना, अमीषा पटेल ने बताया 50 में भी जवान दिखने का उनका फिटनेस मंत्र

Ameesha Patel Lifting Heavy at 50 is Your Ultimate Gym Motivation (फोटो सोर्स : instagram@ameeshapatel9)
Ameesha Patel Workout : अमीषा पटेल फिटनेस की दीवानी हैं और इंस्टाग्राम पर उनके नए वीडियो ने उनके प्रशंसकों को प्रेरित किया है। एक्ट्रेस अपने फिटनेस कोच की देखरेख में भारी वजन उठाते और रिवर्स लंजेस करते हुए दिखाई दे रही हैं। टोंड बॉडी और जबरदस्त स्टेमिना का यह वीडियो देखें जो शायद आपको आज ही जिम जाने की इच्छा होने लगेगी । 50 वर्षीय अमीषा पटेल (Ameesha Patel) के लिए फिटनेस हमेशा से प्राथमिकता रही है। उन्होंने अच्छी डाइट और नियमित वर्कआउट रूटीन की मदद से एक शानदार बॉडी बनाए रखी है।
अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने अपने ट्रेनर क्लिंटन की देखरेख में भारी वजन उठाते हुए एक वर्कआउट वीडियो पोस्ट किया था । अपनी फिटनेस के प्रति उनका समर्पण काबिले तारीफ था, जब उन्होंने हाथों में बारबेल पकड़ा और अपनी बाहों को ऊपर की ओर उछालते हुए छलांग लगाई। इतना ही नहीं उन्होंने बारबेल को अपने कंधों के पीछे पकड़कर रिवर्स लंजेस भी किए।
Ameesha Patel fitness Video : वीडियो शेयर करते हुए अमीषा ने लिखा, अपने शरीर के आधे से ज्यादा वजन को सिर के ऊपर फेंकना मेरे दिमाग के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना मेरे शरीर के लिए। संतुलन और शक्ति का यह मेल मुझे हैवी लंजेज में सबसे ज्यादा पसंद है। इन्हें जोर-शोर से करने पर ये आपके ग्लूट्स के लिए ग्लूट मशीनों से कहीं ज्यादा फ़ायदेमंद होंगे।
प्रशंसकों ने उनके अनुशासन और एकाग्रता की सराहना करते हुए आग और दिल वाले इमोजी शेयर किए। एक ने लिखा कि यकीन करना मुश्किल है कि वह 50 साल की हो गई हैं। और वाकई, अमीषा अब पहले से कहीं ज़्यादा फिट और जवान दिखती हैं। एक और ने कमेंट किया, "आज भी उनका पेट वॉशबोर्ड की तरह है और उनकी कमर बहुत पतली है।"
अमीषा (Ameesha Patel Workout ) का वर्कआउट काफी प्रेरणादायक है। जहां सिर के ऊपर भारी वजन उठाने से ऊपरी शरीर पर असर पड़ता है, वहीं रिवर्स लंजेज कई स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं, और इन्हें जरूर आजमाना चाहिए।
डम्बल लंज करने से जांघों और हिप्स की मांसपेशियां अच्छी तरह टोन होती हैं। जब आप हाथों में वजन लेकर इन्हें करते हैं, तो मांसपेशियां और मजबूत बनती हैं, शरीर की ताकत और सहनशक्ति बढ़ती है और रोजमर्रा के काम भी आसानी से करने की क्षमता आती है।
लंज पीछे की ओर कदम रखते समय संतुलन बनाए रखने के लिए कोर मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं। ये पीछे की ओर गति को नियंत्रित और समन्वयित करने में मदद करते हैं, जिससे संतुलन में सुधार होता है।
रिवर्स लंज घुटनों पर ज्यादा दबाव नहीं डालते और शरीर का वजन अच्छे से बैलेंस हो जाता है। 2021 में हुई एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रिवर्स लंज करते हैं, उनके घुटनों और टखनों की मूवमेंट बेहतर हो जाती है
वजन के साथ लंज हार्ट रेट को बढ़ाता है और मांसपेशियों का निर्माण करता है, जिसके परिणामस्वरूप वसा कम होती है। ये चयापचय को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे लंबे समय तक वजन घटाने के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है।
लंज करने से पैरों की ताकत और बैलेंस बेहतर होता है, जो खेल खेलने या किसी भी शारीरिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है। मजबूत पैर शरीर का सही संतुलन बनाए रखते हैं और मांसपेशियों की गड़बड़ी कम करके चोट लगने का खतरा भी घटाते हैं।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
