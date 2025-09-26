ये 2 गलत आदतें हैं युवाओं में Heart Attack की बड़ी वजह

देर रात खाने का मतलब है रात का खाना खत्म करने के तुरंत बाद सो जाना। इससे शरीर में सूजन आ जाती है। देर रात खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, सोने से दो घंटे से कम समय पहले रात का खाना खाने से शरीर की आंतरिक चयापचय प्रक्रिया बिगड़ जाती है, ग्लूकोज का प्रबंधन बाधित होता है, और सूजन बढ़ जाती है, जिससे मायोकार्डियल इंजरी के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा होती हैं।"