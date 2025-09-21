Kusha Kapila Weight Loss Journey : कुशा कपिला ने शेयर की अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जानिए कैसे घटाया वजन

Kusha Kapila Weight Loss Journey : कुशा कपिला (Kusha Kapila) एक लोकप्रिय अभिनेत्री और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी बुद्धिमता, सहज कंटेंट और दमदार उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने सहज व्यक्तित्व के कारण एक बड़ा फैन क्लब बनाया है। हाल ही में इस प्रभावशाली व्यक्ति ने अपने नाटकीय वजन घटाने के सफर के बारे में खुलकर बात की, जिसने उनके कई प्रशंसकों को प्रभावित किया। उनके इस बदलाव के पीछे की सच्चाई क्या है जानिए।
हाल ही में लोकप्रिय डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, कुशा कपिला ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान के साथ उनके पॉडकास्ट पर एक भावुक बातचीत की और अपने स्वास्थ्य सफर के बारे में खुलकर बात की। अपने चेहरे पर मुंहासों और पीसीओडी के बारे में बात करते हुए कुशा (Kusha Kapila) ने बताया कि उनके इस बदलाव की वजह मुंहासों की समस्या थी, जिसने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया।
मेरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मेरी नौकरी कैमरे के सामने होती थी और मेरा चेहरा मुंहासों से भरा रहता था। 28-29 साल की उम्र में, मेरा पूरा चेहरा मुहांसों से भरा हुआ था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जगह-जगह क्रीम लगा रही थी, लेकिन उससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था।
उन्होंने आगे बताया कि उनके डॉक्टरों ने उन्हें क्या सलाह दी थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें अपने खान-पान, पोषण पर ध्यान देने, व्यायाम करने और दवाओं जैसे शॉर्टकट से बचने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि चूंकि उन्हें पीसीओडी था इसलिए उन्हें लाइफ स्टाइल में बड़े बदलाव करने के लिए कहा गया था।
कुशा ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें शॉर्टकट्स अपनाने के बजाय अपनी लाइफस्टाइल बदलने की सलाह दी। इसका मतलब था जंक फूड और शुगर कम करना, प्रोटीन का ध्यान रखना और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई, सिर्फ ऑनलाइन वीडियो देखने पर भरोसा नहीं किया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे बड़ी लाइफस्टाइल चेंज करने होंगे क्योंकि मुझे PCOD है।
धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ कुशा की ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा बन गई। सिर्फ फिटनेस के लिए ही नहीं, बल्कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत महसूस कराने के लिए भी। उन्होंने कहा, "जिस-जिससे मैं मिली, सबने यही कहा कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसका असर किसी और चीज से बेहतर होता है। इसलिए मैंने एक्सरसाइज़ को अपनी लाइफ से इस तरह जोड़ दिया कि मैं इसे अपने मेंटल हेल्थ के लिए कर रही हूं, न कि सिर्फ वजन घटाने के लिए।
कुशा कपिला नई दिल्ली की एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर, कॉमेडियन, अभिनेत्री और उद्यमी हैं, जिन्होंने मजेदार किरदारों और शॉर्ट वीडियो के जरिए ऑनलाइन प्रसिद्धि हासिल की। बाद में उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज़ में कदम रखा। फैशन में प्रशिक्षण लेने से पहले कुशा कपिला ने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया।