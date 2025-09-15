Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Coriander Powder In Water Benefits: सुबह का हेल्थ मंत्र, खाली पेट धनिए का पानी पीने से घट सकता है वजन और बढ़ सकती है इम्यूनिटी

Coriander Powder In Water Benefits: आयुर्वेद में भी बताया गया है कि कुछ सामान्य मसाले हमारे लिए दवा की तरह काम कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है धनिया पाउडर (Coriander Powder)।आइए जानते हैं धनिया पाउडर का सेवन फायदेमंद है और इसे सेवन करने के सही तरीके को भी।

भारत

MEGHA ROY

Sep 15, 2025

धनिया के बीज का पानी पीने के फायदे, Benefits of dhaniya water, Health benefits of coriander
Empty stomach coriander water benefits for weight loss| फोटो सोर्स – Freepik

Coriander Powder For Weight Loss: स्वस्थ शरीर और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए लोग अक्सर अलग-अलग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि कुछ सामान्य मसाले हमारे लिए दवा की तरह काम कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है धनिया पाउडर (Coriander Powder)। आमतौर पर इसका इस्तेमाल रसोई में स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनिया पाउडर से बना पानी सुबह खाली पेट पीने से कई बड़े फायदे मिल सकते हैं? यह न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बल्कि वजन घटाने में भी मददगार माना जाता है।आइए जानते हैं धनिया पाउडर का सेवन फायदेमंद है और इसे सेवन करने के सही तरीके को भी।

Coriander Powder: खाली पेट धनिया पानी पीने के फायदे

इम्यूनिटी को करे बूस्ट

धनिया पाउडर में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। इससे मौसमी इंफेक्शन, खांसी-जुकाम और थकान जैसी समस्याओं से बचाव होता है।

वजन घटाने में सहायक

धनिया पाउडर में मौजूद फाइबर और डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करती हैं। यह मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है, जिससे फैट बर्न होने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। नियमित रूप से धनिया पानी पीने से पेट की चर्बी और बढ़ा हुआ वजन धीरे-धीरे कम हो सकता है।

ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मददगार


कई स्टडीज में पाया गया है कि धनिया का सेवन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए यह फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त

खाली पेट धनिया पानी पीने से पेट की जलन, गैस और अपच की समस्या कम हो सकती है। यह पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है और खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करता है।

त्वचा को दे नेचुरल ग्लो

धनिया पानी शरीर को डिटॉक्स करता है और खून को साफ करता है। इससे त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है और पिंपल्स या एक्ने की समस्या भी कम हो सकती है।

Dhaniya Water: कैसे बनाएं धनिया पाउडर का पानी?

एक गिलास गुनगुना पानी लें, फिर उसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें। आप चाहे तो इसे रात भर भिगोकर सुबह भी इसका सेवन कर सकते हैं।

कुछ बातों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी

धनिया पानी का सेवन जितना फायदेमंद है, उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए इसे हमेशा सीमित मात्रा में ही लें। साथ ही, जिन लोगों को एलर्जी है या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, वे इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बेहतर परिणाम के लिए इसे अपने हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज के साथ अपनाएं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

15 Sept 2025 12:32 pm

Coriander Powder In Water Benefits: सुबह का हेल्थ मंत्र, खाली पेट धनिए का पानी पीने से घट सकता है वजन और बढ़ सकती है इम्यूनिटी

