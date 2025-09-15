Coriander Powder In Water Benefits: सुबह का हेल्थ मंत्र, खाली पेट धनिए का पानी पीने से घट सकता है वजन और बढ़ सकती है इम्यूनिटी

Coriander Powder For Weight Loss: स्वस्थ शरीर और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए लोग अक्सर अलग-अलग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि कुछ सामान्य मसाले हमारे लिए दवा की तरह काम कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है धनिया पाउडर (Coriander Powder)। आमतौर पर इसका इस्तेमाल रसोई में स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनिया पाउडर से बना पानी सुबह खाली पेट पीने से कई बड़े फायदे मिल सकते हैं? यह न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बल्कि वजन घटाने में भी मददगार माना जाता है।आइए जानते हैं धनिया पाउडर का सेवन फायदेमंद है और इसे सेवन करने के सही तरीके को भी।
धनिया पाउडर में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। इससे मौसमी इंफेक्शन, खांसी-जुकाम और थकान जैसी समस्याओं से बचाव होता है।
धनिया पाउडर में मौजूद फाइबर और डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करती हैं। यह मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है, जिससे फैट बर्न होने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। नियमित रूप से धनिया पानी पीने से पेट की चर्बी और बढ़ा हुआ वजन धीरे-धीरे कम हो सकता है।
कई स्टडीज में पाया गया है कि धनिया का सेवन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए यह फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
खाली पेट धनिया पानी पीने से पेट की जलन, गैस और अपच की समस्या कम हो सकती है। यह पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है और खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करता है।
धनिया पानी शरीर को डिटॉक्स करता है और खून को साफ करता है। इससे त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है और पिंपल्स या एक्ने की समस्या भी कम हो सकती है।
एक गिलास गुनगुना पानी लें, फिर उसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें। आप चाहे तो इसे रात भर भिगोकर सुबह भी इसका सेवन कर सकते हैं।
धनिया पानी का सेवन जितना फायदेमंद है, उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए इसे हमेशा सीमित मात्रा में ही लें। साथ ही, जिन लोगों को एलर्जी है या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, वे इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बेहतर परिणाम के लिए इसे अपने हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज के साथ अपनाएं।