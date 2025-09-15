Coriander Powder In Water Benefits: सुबह का हेल्थ मंत्र, खाली पेट धनिए का पानी पीने से घट सकता है वजन और बढ़ सकती है इम्यूनिटी

Coriander Powder For Weight Loss: स्वस्थ शरीर और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए लोग अक्सर अलग-अलग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि कुछ सामान्य मसाले हमारे लिए दवा की तरह काम कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है धनिया पाउडर (Coriander Powder)। आमतौर पर इसका इस्तेमाल रसोई में स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनिया पाउडर से बना पानी सुबह खाली पेट पीने से कई बड़े फायदे मिल सकते हैं? यह न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बल्कि वजन घटाने में भी मददगार माना जाता है।आइए जानते हैं धनिया पाउडर का सेवन फायदेमंद है और इसे सेवन करने के सही तरीके को भी।