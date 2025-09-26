Neha Dhupia Wellness Secret: नेहा धूपिया का 21 दिन का हेल्दी चैलेंज आपके शरीर की सूजन को भी कह सकता है बाय-बाय

Neha Dhupia Fitness Secret: Bollywood एक्ट्रेस नेहा धूपिया अपनी बोल्ड पर्सनालिटी और फिटनेस डेडिकेशन को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह अपने सोशल मीडिया पर फिटनेस जर्नी से जुड़ी कई गाइडलाइंस शेयर करती हैं और अपने फैंस को हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्थ से जुड़ी आसान टिप्स भी देती रहती हैं।
हाल ही में उनका एक चैलेंज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा है। 21 डेज का यह हेल्दी चैलेंज न सिर्फ शरीर को फिट रखने में मदद करता है, बल्कि शरीर में सूजन यानी Inflammation को कम करने में भी असरदार साबित हो सकता है।
नेहा ने सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ऋचा गंगानी के साथ मिलकर 21 दिनों तक एक खास काढ़ा पीने का संकल्प लिया है। उनका दावा है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार तीन हफ्ते तक इस काढ़े को पीता है, तो शरीर की सूजन से राहत मिल सकती है।
आजकल की लाइफस्टाइल में Chronic inflammation एक आम समस्या बन चुकी है। लंबे समय तक बनी रहने वाली यह सूजन थकान, पाचन संबंधी परेशानी, स्किन प्रॉब्लम और यहां तक कि जोड़ों के दर्द का कारण भी बन सकती है। तनाव, खराब खान-पान और कम शारीरिक सक्रियता इसे और बढ़ा देते हैं। ऐसे में नेहा का यह नंचुरल चैलेंज लोगों के लिए एक आसान और घरेलू समाधान हो सकता है।
इस काढ़े की खासियत यह है कि इसे बनाने के लिए किसी महंगे इंग्रीडिएंट की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सभी चीजें आपकी किचन में आसानी से मिल जाएंगी।
इन सबको ब्लेंड करके पानी के साथ आइस क्यूब ट्रे में जमा लें।हर सुबह, एक क्यूब निकालकर गर्म पानी में डालें और इसमें एक चम्मच MCT ऑयल (या फिर घर में उपलब्ध घी, नारियल तेल या ऑलिव ऑयल) मिलाकर पिएं।
नेहा कहती हैं कि यह चैलेंज किसी दवाई जैसा नहीं है, बल्कि "घर का नुस्खा" है, जिसे आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। उनका मानना है कि छोटी-छोटी हेल्दी आदतें लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकती हैं।