H3N2 Symptoms : बार-बार बुखार और गले में खराश? हो सकता है वायरल इंफेक्शन

H3N2 Symptoms : राजधानी दिल्ली में फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हाल ही में सामने आए लगभग 90% केस इन्फ्लूएंज़ा से जुड़े हुए हैं। राजधानी के अस्पताल अब इन्फ्लूएंज़ा A के एक खास प्रकार, H3N2 से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 14, 2025

H3N2 Symptoms : पिछले हफ्ते दिल्ली में फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि हाल ही में सामने आए लगभग 90% मामले इन्फ्लूएंज़ा से संबंधित हैं। राजधानी के अस्पताल इन्फ्लूएंजा A के एक उपप्रकार, H3N2 के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

मौसमी फ्लू के विपरीत, विशेषज्ञों का कहना है कि H3N2 संक्रमण अक्सर लंबे समय तक रहता है। लक्षणों से लेकर सावधानियों तक, यहां आपको जानने लायक सभी जानकारी दी गई है।

H3N2 वास्तव में क्या है?

H3N2 इन्फ्लूएंजा A वायरस का एक उपप्रकार है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) दुनिया भर में मौसमी फ्लू के प्रकोप से जोड़ता है।

जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है तो यह वायरस श्वसन बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है।

H3N2 फोमाइट जनित है - जिसका अर्थ है कि यह वायरस दूषित सतहों जैसे दरवाजे के हैंडल या किसी अन्य सतह के संपर्क में आने से अप्रत्यक्ष रूप से फैल सकता है।

H3N2 - ध्यान देने योग्य लक्षण

H3N2 के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 1-4 दिनों के भीतर विकसित होते हैं। कुछ मामलों में, फ्लू निमोनिया जैसी जटिलताओं का कारण भी बन सकता है।

H3N2 के लक्षणों में शामिल हैं:

- अचानक तेज बुखार
- लगातार खांसी और गले में खराश
- नाक बहना या बंद होना
- शरीर और मांसपेशियों में दर्द
- सिरदर्द और थकान जो कई दिनों तक रह सकती है

अगर फ्लू जैसे लक्षण पांच दिनों से ज्यादा समय तक बने रहें, तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।

बरती जाने वाली सावधानियां

H3N2 फ्लू के जोखिम को कम करने के लिए कुछ सावधानियां भी बताईं। लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, पौष्टिक भोजन करने, खूब गर्म पानी पीने और अपनी इम्युनिटी को मजबूत रखने के लिए अपनी डाइट में गर्म दूध शामिल करने की सलाह दी।

H3N2 को फैलने से रोकने के लिए हर समय मुंह और नाक को ढककर रखने और नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोने के महत्व पर जोर दिया।

दिल्ली में H3N2 के मामले

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने शुक्रवार को कहा कि लोगों को H3N2 फ्लू को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के अस्पताल फ्लू से जुड़ी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

