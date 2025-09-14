H3N2 Symptoms : बार-बार बुखार और गले में खराश? हो सकता है वायरल इंफेक्शन

H3N2 Symptoms : पिछले हफ्ते दिल्ली में फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि हाल ही में सामने आए लगभग 90% मामले इन्फ्लूएंज़ा से संबंधित हैं। राजधानी के अस्पताल इन्फ्लूएंजा A के एक उपप्रकार, H3N2 के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।