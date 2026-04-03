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Food Allergy Symptoms: ट्रेन का खाना खाते ही सूज गया चेहरा! डॉक्टर से जानें कितनी खतरनाक हो सकती है एलर्जी

Food Allergy Symptoms: वंदे भारत ट्रेन में खाना खाने के बाद महिला को हुई एलर्जी। जानें फूड एलर्जी के लक्षण, कारण और बचाव के तरीके।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 03, 2026

Food Allergy Symptoms

Food Allergy Symptoms (Photo- gemini ai)

Food Allergy Symptoms: हाल ही में Vande Bharat Express में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को खाने की सेफ्टी को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। Ayushi Singh नाम की एक महिला ने दावा किया कि ट्रेन में खाना खाने के बाद उन्हें गंभीर एलर्जी हो गई।

क्या हुआ था?

आयुषी सिंह 27 मार्च को वाराणसी से देवघर की यात्रा कर रही थीं। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने ट्रेन में लंच किया, थोड़ी ही देर बाद उनके चेहरे और होंठों पर सूजन आने लगी। उन्हें असहजता महसूस हुई, जो धीरे-धीरे बढ़ती गई। उनका कहना है कि उनके 2 साल के बेटे को भी वही खाना खाने के बाद डायरिया हो गया। इससे यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि बच्चों में ऐसे इंफेक्शन जल्दी असर करते हैं।

एलर्जी कितनी खतरनाक हो सकती है?

खाने से होने वाली एलर्जी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार यह सिर्फ हल्की खुजली या सूजन तक सीमित रहती है, लेकिन कुछ मामलों में यह लाइफ-थ्रेटनिंग भी बन सकती है। इसे मेडिकल भाषा में Food Allergy कहा जाता है। तो आइए फिजिशियन Dr. Sandeep Joshi से जानते हैं इसके लक्षण के बारे में

  • चेहरे, होंठ या गले में सूजन
  • खुजली या रैशेज
  • सांस लेने में दिक्कत
  • उल्टी या दस्त
  • चक्कर या कमजोरी

अगर समय पर इलाज न मिले, तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है।

IRCTC का क्या कहना है?

इस मामले पर IRCTC ने जवाब देते हुए कहा कि उस दिन खाने की जांच की गई थी और वह “संतोषजनक” पाया गया। साथ ही, किसी और यात्री ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन आयुषी का कहना है कि उन्होंने और उनके बेटे ने ट्रेन के अलावा कुछ और नहीं खाया था, इसलिए समस्या का कारण वही खाना हो सकता है।

क्या सीख मिलती है?

यह मामला हमें यह समझाता है कि यात्रा के दौरान खाने-पीने में सावधानी बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, इसलिए किसी को कोई चीज सूट कर सकती है, तो किसी को नहीं।

कैसे करें बचाव?

अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो बाहर का खाना खाते समय सावधान रहें। यात्रा में हल्का और साफ खाना ही लें। हमेशा पानी और जरूरी दवाइयां साथ रखें। बच्चों को बाहर का खाना देने से पहले सोच-समझकर फैसला लें।

कब डॉक्टर के पास जाएं?

अगर खाना खाने के बाद अचानक सूजन, सांस लेने में दिक्कत या उल्टी-दस्त शुरू हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। देरी करना खतरनाक हो सकता है।

ध्यान रखने वाली बात

यह जरूरी नहीं कि हर बार बाहर का खाना खराब ही हो, लेकिन सावधानी रखना हमेशा बेहतर होता है। खासकर यात्रा के दौरान, छोटी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या बन सकती है।

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Published on:

03 Apr 2026 02:21 pm

Hindi News / Health / Food Allergy Symptoms: ट्रेन का खाना खाते ही सूज गया चेहरा! डॉक्टर से जानें कितनी खतरनाक हो सकती है एलर्जी

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