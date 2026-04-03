Food Allergy Symptoms: ट्रेन का खाना खाते ही सूज गया चेहरा! डॉक्टर से जानें कितनी खतरनाक हो सकती है एलर्जी

आयुषी सिंह 27 मार्च को वाराणसी से देवघर की यात्रा कर रही थीं। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने ट्रेन में लंच किया, थोड़ी ही देर बाद उनके चेहरे और होंठों पर सूजन आने लगी। उन्हें असहजता महसूस हुई, जो धीरे-धीरे बढ़ती गई। उनका कहना है कि उनके 2 साल के बेटे को भी वही खाना खाने के बाद डायरिया हो गया। इससे यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि बच्चों में ऐसे इंफेक्शन जल्दी असर करते हैं।