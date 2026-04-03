Viagra की दवा से बच सकती है बच्चों की जान! होगा इन दुर्लभ बीमारियों का इलाज

हाल ही में जर्नल Cell में छपी एक स्टडी के मुताबिक Sildenafil से Leigh syndrome के मरीजों में सुधार देखने को मिला है। यह बीमारी ज्यादातर छोटे बच्चों में होती है और धीरे-धीरे दिमाग और मांसपेशियों को कमजोर कर देती है। कई मामलों में यह जानलेवा भी साबित होती है। रिसर्च में सिर्फ 6 मरीजों पर ट्रायल किया गया, लेकिन इसके नतीजे काफी पॉजिटिव रहे। जिन मरीजों को यह दवा दी गई, उनमें मांसपेशियों की ताकत बढ़ी, दौरे (seizures) कम हुए और शरीर की ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं में भी सुधार हुआ।