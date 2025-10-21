चित्रांगदा सिंह अस्पताल में भर्ती, सामने आई एक्ट्रेस की फोटो

उन्होंने वादा किया कि बैटल ऑफ़ गलवान सिर्फ तमाशा नहीं है। “यह मतलब वाला है। यह जुड़ा हुआ है। यह असली है”। उनकी आवाज में गर्व की भावना है, एक ऐसा कनेक्शन जो एक आम रोल से कहीं ज़्यादा है। वह इसे असली हीरोज को सम्मान देने, भूली हुई या कम जानी-पहचानी कहानियों को मेनस्ट्रीम में लाने के एक तरीके के तौर पर देखती हैं।