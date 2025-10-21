Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

चित्रांगदा सिंह अस्पताल में भर्ती, सामने आई एक्ट्रेस की फोटो

Chitrangada Singh hospitalised: एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह को क्या हो गया है? हॉस्पिटल से उनकी तस्वीर सामने आई है। फैंस सवाल पूछ रहे हैं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 21, 2025

Chitrangda Singh

चित्रांगदा सिंह (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Chitrangada Singh: एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस बात की जानकारी, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी।एक्ट्रेस ने एक तस्वीर शेयर की और कहा कि “वह जल्द ही खरगोश की तरह दौड़ते हुए वापस आ जाएंगी।”

इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की तस्वीर

चित्रांगदा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हॉस्पिटल के बेड से अपनी रिकवरी जर्नी दिखाने के लिए एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में, एक्ट्रेस हाथ में मेडिकल ड्रिप लगे बिस्तर पर आराम करती हुई दिख रही हैं। हालांकि, एक्ट्रेस ने हॉस्पिटल में भर्ती होने का कारण नहीं बताया।

सलमान के साथ ‘बैटल ऑफ गलवान’ में नजर आएंगी एक्ट्रेस

एक्ट्रेस की लेटेस्ट रिलीज “हाउसफुल 5” है, जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डिनो मोरिया, रंजीत, सौंदर्या शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप साबिर भी हैं।

फिल्म में कई धोखेबाजों के बारे में बताया गया है जो हाल ही में मरे एक अरबपति के बेटे होने का दावा करते हैं, क्योंकि वे एक लक्जरी क्रूज शिप पर उसकी दौलत के लिए मुकाबला करते हैं।

“हाउसफुल” फ्रैंचाइज़ी का पहला पार्ट 2010 में रिलीज हुआ था और यह 1998 की तमिल फिल्म कथला कथला पर आधारित थी। दूसरा पार्ट 2012 में बड़े पर्दे पर आया था।

इस बीच, हाउसफुल 3 और हाउसफुल 4 क्रमशः 2016 और 2019 में रिलीज हुईं। वह अगली बार सलमान खान के साथ “बैटल ऑफ़ गलवान” में नज़र आएंगी। यह फ़िल्म असल ज़िंदगी की घटनाओं पर आधारित है, और इसकी जड़ें मिलिट्री हिस्ट्री से जुड़ी हैं।

फ़िल्म के बारे में बात करते हुए, एक्ट्रेस ने पहले कहा था, “यह बहादुरी और हिम्मत की कहानी है। आर्मी बैकग्राउंड से होने के कारण, मुझे याद है कि हमारे सर्कल में इस घटना के बारे में बात होती थी। इसलिए इस फ़िल्म का हिस्सा बनना बहुत पर्सनल लगता है।”

उन्होंने वादा किया कि बैटल ऑफ़ गलवान सिर्फ तमाशा नहीं है। “यह मतलब वाला है। यह जुड़ा हुआ है। यह असली है”। उनकी आवाज में गर्व की भावना है, एक ऐसा कनेक्शन जो एक आम रोल से कहीं ज़्यादा है। वह इसे असली हीरोज को सम्मान देने, भूली हुई या कम जानी-पहचानी कहानियों को मेनस्ट्रीम में लाने के एक तरीके के तौर पर देखती हैं।

ये भी पढ़ें

दिवाली पर बॉलीवुड में छाया मातम, मशहूर एक्टर असरानी का निधन, मौत से कुछ घंटे पहले किया था ये पोस्ट
बॉलीवुड
Asrani Latest Post

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Published on:

21 Oct 2025 05:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / चित्रांगदा सिंह अस्पताल में भर्ती, सामने आई एक्ट्रेस की फोटो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘सलमान खान ने भाई अरबाज के मुंह पर फेंके थे बर्तन, हुआ था जोरदार झगड़ा’ – बोले दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप

Abhinav Kashyap and Salman khan
मनोरंजन

कॉमेडी के बादशाह असरानी ने जब स्टेज पर नारद मुनि बनकर जीत लिया था सबका दिल

Asrani Played Narad Muni in Luv Kuch Ram Leela
मनोरंजन

2 घंटा 19 मिनट की फिल्म ने इंटरनेट का पारा किया हाई, 4 दिन में कमाए 40 करोड़

Dude film Poster
बॉलीवुड

असरानी की कहानी सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग; पिता बेचते थे साड़ियां और बेटा बन गया बॉलीवुड का स्टार

Asrani Struggle Story
बॉलीवुड

असरानी के निधन से अक्षय कुमार को लगा बड़ा झटका, इमोशनल पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘कुछ दिन पहले ही तो उनको…’

Akshay Kumar Post on Asrani's Death
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.