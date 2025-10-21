चित्रांगदा सिंह अस्पताल में भर्ती, सामने आई एक्ट्रेस की फोटो

चित्रांगदा सिंह (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Chitrangada Singh: एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस बात की जानकारी, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी।एक्ट्रेस ने एक तस्वीर शेयर की और कहा कि “वह जल्द ही खरगोश की तरह दौड़ते हुए वापस आ जाएंगी।”
चित्रांगदा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हॉस्पिटल के बेड से अपनी रिकवरी जर्नी दिखाने के लिए एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में, एक्ट्रेस हाथ में मेडिकल ड्रिप लगे बिस्तर पर आराम करती हुई दिख रही हैं। हालांकि, एक्ट्रेस ने हॉस्पिटल में भर्ती होने का कारण नहीं बताया।
एक्ट्रेस की लेटेस्ट रिलीज “हाउसफुल 5” है, जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डिनो मोरिया, रंजीत, सौंदर्या शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप साबिर भी हैं।
फिल्म में कई धोखेबाजों के बारे में बताया गया है जो हाल ही में मरे एक अरबपति के बेटे होने का दावा करते हैं, क्योंकि वे एक लक्जरी क्रूज शिप पर उसकी दौलत के लिए मुकाबला करते हैं।
“हाउसफुल” फ्रैंचाइज़ी का पहला पार्ट 2010 में रिलीज हुआ था और यह 1998 की तमिल फिल्म कथला कथला पर आधारित थी। दूसरा पार्ट 2012 में बड़े पर्दे पर आया था।
इस बीच, हाउसफुल 3 और हाउसफुल 4 क्रमशः 2016 और 2019 में रिलीज हुईं। वह अगली बार सलमान खान के साथ “बैटल ऑफ़ गलवान” में नज़र आएंगी। यह फ़िल्म असल ज़िंदगी की घटनाओं पर आधारित है, और इसकी जड़ें मिलिट्री हिस्ट्री से जुड़ी हैं।
फ़िल्म के बारे में बात करते हुए, एक्ट्रेस ने पहले कहा था, “यह बहादुरी और हिम्मत की कहानी है। आर्मी बैकग्राउंड से होने के कारण, मुझे याद है कि हमारे सर्कल में इस घटना के बारे में बात होती थी। इसलिए इस फ़िल्म का हिस्सा बनना बहुत पर्सनल लगता है।”
उन्होंने वादा किया कि बैटल ऑफ़ गलवान सिर्फ तमाशा नहीं है। “यह मतलब वाला है। यह जुड़ा हुआ है। यह असली है”। उनकी आवाज में गर्व की भावना है, एक ऐसा कनेक्शन जो एक आम रोल से कहीं ज़्यादा है। वह इसे असली हीरोज को सम्मान देने, भूली हुई या कम जानी-पहचानी कहानियों को मेनस्ट्रीम में लाने के एक तरीके के तौर पर देखती हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग