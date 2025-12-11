दूल्हा-दुल्हन से ज्यादा वरमाला का क्रेज! कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय से लेकर सौरव जोशी ने शादी में अपनाए ये 5 ट्रेंड्स

Wedding Trends : आजकल दूल्हा-दुल्हन से ज्यादा वरमाला वायरल हो रही है। शादी का सीजन ऑन है और सोशल मीडिया पर इस बार सबसे ज्यादा चर्चा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी की हो रही है। वरमाला सेरेमनी का वायरल वीडियो, जिसमें दूल्हा-दुल्हन पर रोज पेटल शॉवर होती नजर आ रही है। वहीं व्लॉगर सौरव जोशी ने भी इस ट्रेंड को अपनाया और अपने व्लॉग में भी हाइलाइट किया है।