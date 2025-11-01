5 Sleep Profiles : वैज्ञानिकों ने खोजा सोने का ये 5 ‘तरीका’, आप किस कैटेगरी के हैं और क्या है इसका मतलब

5 Sleep Profiles : नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना और पानी। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग ठीक से सो नहीं पाते। आंकड़ों के मुताबिक, हर 3 में से 1 अमेरिकी वयस्क को पर्याप्त नींद नहीं मिलती। कई लोग तो नींद लाने के लिए दवाइयां, सप्लीमेंट्स या मोबाइल ऐप्स का सहारा लेते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने नींद को लेकर एक दिलचस्प खोज की है। लोगों के सोने के 5 अलग-अलग प्रकार यानी स्लीप कैटेगरी होती हैं।