Heart Patient: दिल के मरीज ध्यान दें, सोने का सही तरीका क्या है? रिसर्च से मिले चौंकाने वाले जवाब

Best Position To Sleep For Heart Patients: अच्छी नींद हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि यह शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद होती है। एक अच्छी नींद न सिर्फ थकान को दूर करती है, बल्कि यह एनर्जी, इम्युनिटी और मानसिक सक्रियता को भी बेहतर बनाती है।ऐसे में अगर आप दिल के मरीज हैं, तो सिर्फ दवाइयों और सही खान-पान पर ही नहीं, बल्कि आपकी नींद पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। हाल ही में कई मेडिकल रिसर्च में यह बात सामने आई है कि सोने की गलत पोज़िशन दिल पर अनचाहा दबाव डाल सकती है, जिससे तकलीफें बढ़ सकती हैं और हार्ट की बीमारियों (Cardiovascular Diseases) का खतरा बढ़ सकता है।