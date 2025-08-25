Heart Attack: हार्ट अटैक की ओर इशारा करते हैं ये Early Signs, जो जिम में अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं

Early Heart Attack Signs: आजकल फिटनेस को लेकर लोग जागरूक हो गए हैं। हर कोई जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिम में वर्कआउट करते समय दिखने वाले कुछ छोटे-छोटे संकेत आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं?अक्सर लोग एक्सरसाइज के दौरान थकान, हल्का सीने में दर्द या सांस फूलने को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन यही लक्षण कभी-कभी हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं।अगर इन्हें समय रहते नजरअंदाज किया गया तो यह जानलेवा हो सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कुछ संभावित लक्षणों के बारे में, जो वर्कआउट के दौरान नजर आते हैं और जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
थोड़ी-बहुत सांस फूलना सामान्य है, लेकिन बिना वजह गहरी सांस लेने में तकलीफ़ या घुटन महसूस होना चिंता की बात है। यह तब होता है जब दिल सही ढंग से रक्त पंप नहीं कर पाता और फेफड़ों को ज़रूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती।
वर्कआउट करते समय अगर अचानक चक्कर आने लगें या सिर हल्का लगे, तो इसे सिर्फ थकान समझकर टालना गलत है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके दिल तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही और मस्तिष्क को भी सही मात्रा में रक्त सप्लाई नहीं हो पा रहा। बार-बार ऐसा होना दिल की गंभीर समस्या का संकेत है।
हार्ट अटैक का सबसे कॉमन लक्षण सीने में दर्द है। लेकिन कई बार यह दर्द बाएं हाथ, गले या जबड़े तक फैल सकता है। अगर वर्कआउट करते हुए इन हिस्सों में असामान्य भारीपन या दर्द हो, तो तुरंत एक्सरसाइज रोकें और डॉक्टर से सलाह लें।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।