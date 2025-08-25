Heart Attack: हार्ट अटैक की ओर इशारा करते हैं ये Early Signs, जो जिम में अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं

Early Heart Attack Signs: आजकल फिटनेस को लेकर लोग जागरूक हो गए हैं। हर कोई जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिम में वर्कआउट करते समय दिखने वाले कुछ छोटे-छोटे संकेत आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं?अक्सर लोग एक्सरसाइज के दौरान थकान, हल्का सीने में दर्द या सांस फूलने को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन यही लक्षण कभी-कभी हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं।अगर इन्हें समय रहते नजरअंदाज किया गया तो यह जानलेवा हो सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कुछ संभावित लक्षणों के बारे में, जो वर्कआउट के दौरान नजर आते हैं और जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।