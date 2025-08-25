Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Heart Attack: हार्ट अटैक की ओर इशारा करते हैं ये Early Signs, जो जिम में अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं

Heart Attrack: अक्सर लोग एक्सरसाइज के दौरान थकान, हल्का सीने में दर्द या सांस फूलने को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन यही लक्षण कभी-कभी हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं।अगर इन्हें समय रहते नजरअंदाज किया गया तो यह जानलेवा हो सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 25, 2025

heart attack during workout,warning signs of heart attack,एक्सरसाइज के दौरान खतरा,
Heart attack during gym workout फोटो सोर्स – Freepik

Early Heart Attack Signs: आजकल फिटनेस को लेकर लोग जागरूक हो गए हैं। हर कोई जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिम में वर्कआउट करते समय दिखने वाले कुछ छोटे-छोटे संकेत आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं?अक्सर लोग एक्सरसाइज के दौरान थकान, हल्का सीने में दर्द या सांस फूलने को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन यही लक्षण कभी-कभी हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं।अगर इन्हें समय रहते नजरअंदाज किया गया तो यह जानलेवा हो सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कुछ संभावित लक्षणों के बारे में, जो वर्कआउट के दौरान नजर आते हैं और जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

एक्सरसाइज के दौरान हार्ट प्रॉब्लम के संकेत

सांस लेने में दिक्कत

ये भी पढ़ें

ये विटामिन 43% तक घटा सकता है Heart Disease का खतरा
स्वास्थ्य
Vitamin K1 Heart Disease Risk

थोड़ी-बहुत सांस फूलना सामान्य है, लेकिन बिना वजह गहरी सांस लेने में तकलीफ़ या घुटन महसूस होना चिंता की बात है। यह तब होता है जब दिल सही ढंग से रक्त पंप नहीं कर पाता और फेफड़ों को ज़रूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती।

अचानक चक्कर आना या सिर भारी लगना

वर्कआउट करते समय अगर अचानक चक्कर आने लगें या सिर हल्का लगे, तो इसे सिर्फ थकान समझकर टालना गलत है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके दिल तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही और मस्तिष्क को भी सही मात्रा में रक्त सप्लाई नहीं हो पा रहा। बार-बार ऐसा होना दिल की गंभीर समस्या का संकेत है।

सीने के साथ हाथ, गला या जबड़े में दर्द

हार्ट अटैक का सबसे कॉमन लक्षण सीने में दर्द है। लेकिन कई बार यह दर्द बाएं हाथ, गले या जबड़े तक फैल सकता है। अगर वर्कआउट करते हुए इन हिस्सों में असामान्य भारीपन या दर्द हो, तो तुरंत एक्सरसाइज रोकें और डॉक्टर से सलाह लें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Oils to Avoid for Heart Attack : हार्ट अटैक से बचने के लिए इन 4 खाना पकाने के तेलों से पूरी तरह बचें
स्वास्थ्य
Oils to Avoid for Heart Attack

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

25 Aug 2025 09:25 am

Hindi News / Health / Heart Attack: हार्ट अटैक की ओर इशारा करते हैं ये Early Signs, जो जिम में अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.