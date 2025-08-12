12 अगस्त 2025,

Oils to Avoid for Heart Attack : हार्ट अटैक से बचने के लिए इन 4 खाना पकाने के तेलों से पूरी तरह बचें

Oils to Avoid for Heart Attack : खाना पकाने के लिए हम जिस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं वो हमारे हार्ट के लिए हानिकारक तो नहीं है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार इन चार प्रकार से तेलों के ज्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 12, 2025

भारत

Manoj Vashisth

Aug 12, 2025

Oils to Avoid for Heart Attack
Oils to Avoid for Heart Attack : हार्ट अटैक से बचने के लिए इन 4 खाना पकाने के तेलों से पूरी तरह बचें (फोटो सोर्स: AI Image@Gemini)

Oils to Avoid for Heart Attack : खाना पकाने का तेल हर किसी की रसोई का एक जरुरी हिस्सा है। हम सोचते हैं कि आर्गेनिक खाना पकाने के तेल स्वास्थ के लिए अच्छे होते हैं लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। बार-बार यह साबित हुआ है कि कई खाना पकाने के तेल हार्ट के लिए अच्छे नहीं हैं और इनसे बचना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, इन तेलों में कृत्रिम ट्रांस वसा होती है और ये एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और एचडीएल (अच्छा) कोलेस्ट्रॉल को कम करने से जुड़े होते हैं। जिससे हार्ट के रोगों का खतरा बढ़ जाता है।

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन अनुसार, जब आप खाना पकाने के लिए नारियल या ताड़ जैसे तेलों का उपयोग करते हैं तो यह आपके शरीर में 'खराब' कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल ) को बढ़ा सकता है। यह कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। इसके बजाय सूरजमुखी या जैतून जैसे तेलों का उपयोग करना आपके दिल के लिए बेहतर है।

कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि परिष्कृत वनस्पति तेलों में आम तौर पर पाए जाने वाले ओमेगा-6 युक्त तेलों का अत्यधिक सेवन सूजन को बढ़ावा दे सकता है जो हृदय रोग का एक बड़ा कारण है। आज हम आपको ऐसे 4 खाना पकाने के तेलों के बारे में बताएंगे जिनसे हार्ट अटैक से बचने के लिए पूरी तरह से बचना चाहिए।

मार्जरीन :

मार्जरीन ट्रांस फैटी एसिड का एक प्रमुख स्रोत है और कहा जाता है कि इसके सेवन से कोरोनरी हार्ट रोग का खतरा बढ़ सकता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, ट्रांस फैटी एसिड के सेवन से कोरोनरी हार्ट रोग (सीएचडी) का खतरा बढ़ जाता है।

मक्के का तेल:

मक्के के तेल में ओमेगा-6 पॉलीअनसेचुरेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है। ओमेगा-6 आवश्यक होने के बावजू इसका अधिक सेवन करने से लंबे समय तक सूजन हो सकती है। यह सूजन धमनियों को नुकसान पहुंचा सकती है, प्लाक जमाव का कारण बन सकती है और दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है।

नारियल का तेल:

यह सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि नारियल के तेल का अत्यधिक सेवन भी हार्ट रोगों के जोखिम से जुड़ा है। इसमें संतृप्त वसा होती है और संतृप्त वसा में उच्च आहार एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि से से जुड़ा हुआ है जो हार्ट अटैक के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है।

आपको दिल की सेहत के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी यही सलाह देता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संतृप्त वसा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी कहता है कि एक दिन में जितनी कैलोरी आप लेते हैं उसमें से 10% से ज्यादा संतृप्त वसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहने के लिए नारियल तेल का ज्यादा उपयोग न करें।

वनस्पति तेल :

वनस्पति तेल हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं और हमें रोज के खाने में इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हालांकि बार-बार गर्म करने से वनस्पति तेल के लाभ खराब हो सकते हैं जिससे लिपिड ऑक्सीकरण होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, यह कहा जाता है कि बार-बार गर्म किए गए खाना पकाने के तेल का उपयोग करने की आदत स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

health

health news

Healthy Lifestyle

Published on:

12 Aug 2025 11:17 am

Hindi News / Health / Oils to Avoid for Heart Attack : हार्ट अटैक से बचने के लिए इन 4 खाना पकाने के तेलों से पूरी तरह बचें

