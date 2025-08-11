Walnuts Benefits : रोजाना 5 अखरोट खाने से घट सकता है कैंसर का खतरा, जानें खाने का सबसे सही तरीका

Best Way to Eat Walnuts : कोलन कैंसर दुनिया भर में सबसे आम कैंसर में से एक है और शोध लगातार यह दर्शाते हैं कि आपकी डाइट इस जोखतरे को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अध्ययन किए गए कई खाद्य पदार्थों में अखरोट अपने अनोखे पोषक तत्वों के मिश्रण के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रोजाना लगभग पांच अखरोट (Walnuts) खाने से कोलन कैंसर से बचाव हो सकता है लेकिन आप इन्हें कैसे खाते हैं यह उतना ही मायने रखता है जितना कि आप इन्हें कितने खाते हैं। (Akhrot Khane Ke Fayde)
अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ई (टोकोफेरोल), प्लांट स्टेरोल और पेडुनकुलैगिन नामक पॉलीफेनोल जैसे शक्तिशाली यौगिक होते हैं। जानवरों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ये पोषक तत्व कैंसर कोशिकाओं की गतिविधि को कम करके और ट्यूमर को पोषण देने वाली नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण को रोककर कोलन, स्तन, प्रोस्टेट और गुर्दे के कैंसर में ट्यूमर के विकास को धीमा कर सकते हैं। हालांकि ये परिणाम आशाजनक हैं फिर भी मानव परीक्षण अभी भी सीमित और जारी हैं।
रिसर्च में पाया गया है कि अखरोट (Walnuts) को पूरा खाने से कैंसर से लड़ने में ज्यादा फायदा होता है बजाय इसके कि आप अखरोट के सप्लीमेंट्स लें या उनके पोषक तत्वों को अलग-अलग खाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अखरोट (Walnuts) में मौजूद अलग-अलग पोषक तत्व मिलकर एक साथ काम करते हैं जिससे उनका असर बहुत बढ़ जाता है। अखरोट को पूरा खाना, उसके अलग-अलग हिस्सों को खाने से ज्यादा फायदेमंद है।
अखरोट (Walnuts) से अधिकतम लाभ पाने के लिए उन्हें बिना नमक, चीनी या ज्यादा प्रोसेस किए कच्चा या हल्का भुना हुआ खाना चाहिए। इससे उनके नाज़ुक ओमेगा-3 वसा और एंटीऑक्सीडेंट बरकरार रहते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि प्रतिदिन 56-60 ग्राम, यानी लगभग पांच साबुत अखरोट एक अच्छी मात्रा है। इन्हें ताजे फलों, पत्तेदार सब्जियों और साबुत अनाज के साथ खाने से इनके फायदे बढ़ सकते हैं।
अखरोट (Walnuts) कैंसर का कोई जादुई इलाज नहीं है लेकिन ये एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। संतुलित आहार, रोजाना व्यायाम और स्वस्थ वजन बनाए रखने के साथ अखरोट के नियमित सेवन से कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। पोषक तत्वों के उनके खास मिश्रण की वजह से वे कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं जो उन्हें अच्छी सेहत के लिए आपकी डाइट में एक बढ़िया और लंबे समय तक चलने वाला हिस्सा बनाता है।