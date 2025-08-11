Walnuts Benefits : रोजाना 5 अखरोट खाने से घट सकता है कैंसर का खतरा, जानें खाने का सबसे सही तरीका

Best Way to Eat Walnuts : कोलन कैंसर दुनिया भर में सबसे आम कैंसर में से एक है और शोध लगातार यह दर्शाते हैं कि आपकी डाइट इस जोखतरे को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अध्ययन किए गए कई खाद्य पदार्थों में अखरोट अपने अनोखे पोषक तत्वों के मिश्रण के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रोजाना लगभग पांच अखरोट (Walnuts) खाने से कोलन कैंसर से बचाव हो सकता है लेकिन आप इन्हें कैसे खाते हैं यह उतना ही मायने रखता है जितना कि आप इन्हें कितने खाते हैं। (Akhrot Khane Ke Fayde)