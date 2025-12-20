20 दिसंबर 2025,

शनिवार

लाइफस्टाइल

Bharti Singh Second Baby: जिस नाम में छुपा हो सुख और सफलता का अर्थ,भारती–हर्ष बेबी बॉय नेम आइडियाज

Bharti Singh Second Baby: इंडियन टेलीविजन की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह 41 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनी हैं। 19 दिसंबर को उन्होंने बेटे को जन्म दिया। ऐसे में हर माता-पिता चाहते हैं कि बच्चे का नाम उनकी खुशियों और भविष्य की सफलता से जुड़ा हो। आइए जानते हैं कुछ ऐसे खास और मीनिंगफुल बेबी बॉय नेम्स।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 20, 2025

Meaningful Hindi baby boy names, Trendy baby boy names India, Baby names with success & happiness,

Bharti Singh baby boy name|फोटो सोर्स - bharti.laughterqueen/Instagram

Bharti Singh Second Baby: लाफ्टर क्वीन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के घर दूसरी बार खुशियों की किलकारी गूंजी है। बेटे के जन्म के साथ ही फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि नन्हे मेहमान का नाम क्या होगा। ऐसे में माता-पिता चाहते हैं कि नाम सिर्फ प्यारा ही नहीं, बल्कि ऐसा हो जिसमें सुख, सफलता और सकारात्मक भविष्य का अर्थ छुपा हो। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं कुछ खास और मीनिंगफुल बेबी बॉय नेम आइडियाज, जो खुशी, सौभाग्य और उज्ज्वल कल का प्रतीक हैं।

दूसरे बेटे के स्वागत में खुशियों का जश्न

दूसरे बच्चे के आने से भारती और हर्ष के घर खुशियों का माहौल है। इस बार कपल बेटी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन एक और बेटे के जन्म से परिवार में जश्न दोगुना हो गया।पहली प्रेग्नेंसी की तरह भारती ने दूसरी बार भी काम जारी रखा। उन्होंने हाल ही में बेबी शॉवर और खूबसूरत मैटरनिटी शूट कराया। साथ ही भारती ने बताया कि वजन कम करने से उनकी हेल्थ बेहतर हुई और नेचुरली कंसीव करने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा।

भारती ने अपने बेटे के लिए प्यारा सा निकनेम रखा

भारती ने अपने बेटे के लिए प्यारा सा निकनेम रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनके दूसरे बेटे का नाम काजू है, और यह नाम उनके बड़े बेटे गोला ने रखा है। पहली बार जब गोला ने छोटे भाई को देखा, तब हर्ष और परिवार को यह बात बहुत ही प्यारी लगी।

B Letter Boy Names: B (बी) अक्षर से 5 बेबी बॉय नेम्स

  • भवित – उज्ज्वल भविष्य वाला
  • भाविक – समझदार और भावनाओं से भरपूर
  • बृजेश – भगवान कृष्ण का नाम, सुख-समृद्धि
  • बिराज – शोभायमान, सम्मान पाने वाला
  • बोधि – ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक

H Letter Boy Names: H (एच) अक्षर से 5 बेबी बॉय नेम्स

  • हर्ष – खुशी और आनंद
  • हर्षित – हमेशा प्रसन्न रहने वाला
  • हृदय – दिल से जुड़ा, संवेदनशील
  • हेमांश – सोने जैसा शुद्ध और उज्ज्वल
  • हर्षवर्धन – खुशी और उन्नति बढ़ाने वाला

Published on:

20 Dec 2025 10:40 am

Hindi News / Lifestyle News / Bharti Singh Second Baby: जिस नाम में छुपा हो सुख और सफलता का अर्थ,भारती–हर्ष बेबी बॉय नेम आइडियाज

