Bharti Singh Second Baby: जिस नाम में छुपा हो सुख और सफलता का अर्थ,भारती–हर्ष बेबी बॉय नेम आइडियाज

Bharti Singh baby boy name
Bharti Singh Second Baby: लाफ्टर क्वीन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के घर दूसरी बार खुशियों की किलकारी गूंजी है। बेटे के जन्म के साथ ही फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि नन्हे मेहमान का नाम क्या होगा। ऐसे में माता-पिता चाहते हैं कि नाम सिर्फ प्यारा ही नहीं, बल्कि ऐसा हो जिसमें सुख, सफलता और सकारात्मक भविष्य का अर्थ छुपा हो। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं कुछ खास और मीनिंगफुल बेबी बॉय नेम आइडियाज, जो खुशी, सौभाग्य और उज्ज्वल कल का प्रतीक हैं।
दूसरे बच्चे के आने से भारती और हर्ष के घर खुशियों का माहौल है। इस बार कपल बेटी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन एक और बेटे के जन्म से परिवार में जश्न दोगुना हो गया।पहली प्रेग्नेंसी की तरह भारती ने दूसरी बार भी काम जारी रखा। उन्होंने हाल ही में बेबी शॉवर और खूबसूरत मैटरनिटी शूट कराया। साथ ही भारती ने बताया कि वजन कम करने से उनकी हेल्थ बेहतर हुई और नेचुरली कंसीव करने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा।
भारती ने अपने बेटे के लिए प्यारा सा निकनेम रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनके दूसरे बेटे का नाम काजू है, और यह नाम उनके बड़े बेटे गोला ने रखा है। पहली बार जब गोला ने छोटे भाई को देखा, तब हर्ष और परिवार को यह बात बहुत ही प्यारी लगी।
