Bharti Singh Second Baby: जिस नाम में छुपा हो सुख और सफलता का अर्थ,भारती–हर्ष बेबी बॉय नेम आइडियाज

Bharti Singh Second Baby: लाफ्टर क्वीन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के घर दूसरी बार खुशियों की किलकारी गूंजी है। बेटे के जन्म के साथ ही फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि नन्हे मेहमान का नाम क्या होगा। ऐसे में माता-पिता चाहते हैं कि नाम सिर्फ प्यारा ही नहीं, बल्कि ऐसा हो जिसमें सुख, सफलता और सकारात्मक भविष्य का अर्थ छुपा हो। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं कुछ खास और मीनिंगफुल बेबी बॉय नेम आइडियाज, जो खुशी, सौभाग्य और उज्ज्वल कल का प्रतीक हैं।