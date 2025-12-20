Bharti Singh Second Baby: भारती सिंह प्रेग्नेंसी में हुई इस बीमारी का शिकार! डॉक्टर से जानें क्या है ये बीमारी और कैसे करें इसका इलाज

आमतौर पर प्रेग्नेंसी के 24 से 28 सप्ताह पर दिखाई देने वाला यह डायबिटीज उस समय होता है जब महिला के शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज होना इस बात का संकेत नहीं है कि आपको पहले से डायबिटीज था। लेकिन हां, जिन महिलाओं में प्रेग्नेंसी से पहले ही टाइप-1 या टाइप-2 डायबिटीज होता है, उन्हें इस दौरान ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार जब गर्भावस्था में इंसुलिन हार्मोन के अवरोधक बढ़ जाते हैं तो इस कारण से भी गेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादातर महिलाओं में तो गेस्टेशनल डायबिटीज से कोई ज्यादा समस्या नहीं होती, बस संतुलित आहार और अच्छी जीवनशैली अपनाकर इसके खतरे और इससे होने वाले नुकसान को काफी कम किया जा सकता है।