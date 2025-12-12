Winter Skin Disease: ठंड में दिखें ये 5 स्किन प्रॉब्लम? तुरंत संभल जाएं, नहीं तो बढ़ सकती है परेशानी!

Winter Skin Disease: सर्दियों का मौसम आते ही काफी लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि अब सर्दियों में चिपचिपी त्वचा और एलर्जी जैसी त्वचा की समस्याओं से छुटकारा मिल जायेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि सर्दियां आ गयीं तो त्वचा की दिक्कतें नहीं होंगी। काफी त्वचा की समस्याएं ऐसी हैं कि सर्दियों में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में होता ये है कि सर्दियों में ठंड के कारण केवल वातावरण में ही नहीं बल्कि हमारी त्वचा में भी नमी की कमी हो जाती है।