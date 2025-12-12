Heart Attack Warning Signs: शरीर का ये हल्का दर्द भी इस खतरनाक बीमारी का संकेत, लोग अक्सर कर देते हैं नजरअंदाज

महिलाओं में हार्ट अटैक के क्लासिक लक्षण कम होते हैं। डायबिटीज के मरीजों की नसों की संवेदना कम हो जाती है। इसलिए छाती का दर्द कई बार महसूस ही नहीं होता। इसी वजह से देरी हो जाती है, और यही देरी जानलेवा साबित होती है। अगर आप 40-50 की उम्र पार कर चुके हैं और जबड़े में दर्द, गैस जैसा भारीपन, अचानक थकान, सांस फूलना इनमें से कोई भी चीज लगातार महसूस हो रही है, तो ECG और ट्रोपोनिन टेस्ट तुरंत कराएं। शरीर फुसफुसाकर भी बताता है, बस समझने की जरूरत है। समय पर जांच, हार्ट अटैक को रोक सकती है।